Durchbruch oder weiter Wartestand: Zverev steht 2018 vor harten Prüfungen

Alexander Zverev, der Ausnahmemann der eher übernächsten Generation, hat ein hartes Jahr vor sich, vor allem nach seinen Erfolgen 2017. Er selbst geht es optimistisch, aber auch pragmatisch an.

Alexander Zverev weiß genau, was ihn bei einem Grand-Slam-Turnier wie den Australian Open inzwischen mit großer Selbstverständlichkeit erwartet. Natürlich die heftige Gegenwehr seiner Konkurrenten, Zverev ist längst nicht mehr der Jäger in der großen Karawane der Tennisprofis, sondern der Gehetzte, der Getriebene, der Mann auf Platz 4 der Weltrangliste, gegen den es sich zu siegen lohnt. Aber da sind eben auch die hohen, höchsten Ansprüche, die sich mit seinem Namen verbinden, die keineswegs mehr diskreten Spekulationen, er sei in näherer oder mittlerer Zukunft die Nummer 1 dieses globalen Sports. "Ich höre nicht drauf, es hat keine Bedeutung für mich", sagt Zverev, wenn er mit diesen Prognosen und Prophezeiungen konfrontiert wird, "es hat schon so viele Wunderkinder gegeben, potenzielle Nummer 1-Spieler, aus denen nichts geworden ist." Also sei es am besten, so gibt Zverev scheinbar pragmatisch zu Protokoll, "man macht seine Arbeit, tut jeden Tag das Bestmögliche, um einmal ganz vorne zu stehen. Im Alltag kann ich mich nicht um diese Dinge kümmern."

Zverev ist der Stärkste und Beste aus einer Altersgruppe von jungen Spielern, die von der Profigewerkschaft ATP gern im Marketingsprech als "NextGen"-Truppe bezeichnet wird. Im letzten Jahr veranstaltete die ATP sogar eine eigene Weltmeisterschaft für die Stars von Morgen in Mailand. Zverev allerdings, der Vorzeigespieler der Next-Gen, war gar nicht in Mailand dabei, er hatte es schon zum regulären ATP-Finale nach London geschafft. Dort gewann der Bulgare Grigor Dimitrov, dessen Karriere dadurch geprägt war, dass man ihn schon seit werweißwievielen Jahren als nächsten Topmann bezeichnete und der die versammelte Expertenschaft dann ebenso regelmäßig schief liegen ließ und enttäuschte.

Es verschiebt sich alles, sagt Mats Wilander

Das Kuriose am Beispiel Dimitrov ist womöglich, dass man in ihm trotzdem noch einen Vertreter der eigentlich "nächsten Generation" vor sich haben könnte - in einer Tennisära, in der es mittlerweile als normal gilt, dass beinahe alle Spieler aus der engeren Weltspitze über Dreissig sind. Federer, der Mann des Jahres 2017, ist sogar schon 36, und nichts deutet auf einen schnellen Abgang des geschätzten Maestro hin. "Im Tennis verschiebt sich gerade alles in der Altersfrage", sagt der Schwede Mats Wilander, einst selbst die Nummer 1, "Spieler, die Anfang Zwanzig schon so weit vorne stehen, wie Zverev, sind eher atypisch." Spieler brauchen nach Wilanders Eindruck im modernen Tennis mehrere Jahre, um sich vollständig in der rauhen Arbeitswelt der Tingeltour zu akklimatisieren: "Der Jugendwahn liegt hinter uns, diese Teenager-Sensationen gibt es einfach nicht mehr", sagt der Schwede, "um wirklich zum Gipfel zu gelangen, braucht man Erfahrung, psychische und physische Robustheit. Aktuell mehr denn je, denn der Konkurrenzkampf wird immer härter."

Schaut man etwas genauer auf das vergangene Jahr zurück, dann war die sogenannte nächste Generation zwar in aller Munde - wieder und wieder brandete das Thema auf, speziell in Gestalt von Zverev, aber auch umgekehrt in Person des am frühen Erwartungsdruck scheiternden Nick Kyrgios. Es gab sie, die blitzlichtartigen Momentaufnahmen, in denen junge Spieler zu großer Hoffnung Anlaß gaben, aber eigentlich dominierten wieder die Alten das Geschehen. Federer, der magische Comebacker. Und der ewige Kämpfer und Dauerrückkehrer Rafael Nadal. Alle vier Grand Slam-Titel nahmen sie in ihren Besitz. Spielern wie Zverev blieb gerade auf den allergrößten Bühnen noch das Nachsehen, im Herbst hatten viele der Youngster auch offensichtlich körperliche Probleme. Er sei zwischenzeitlich in ein Tief gefallen, bekannte auch Österreichs Star Dominic Thiem (24): "Was du auf der Tour leisten musst, ist schon brutal." Zverev, sein Freund, assistierte mit dem Fazit: "Es ist alles noch ein großer Lernprozeß für mich. Auch das Umgehen mit den Hochs und Tiefs. Das Leben auf öffentlicher Bühne ist oftmals schmerzlich."

Wer ist gut genug für einen Major-Sieg?

Das, was gemeinhin als Durchbruch der neuen Generation bezeichnet wird, ist auch 2017 nicht zu erwarten - nämlich ein flächendeckender Erfolg bei den Grand Slams oder die Besetzung vieler absoluter Spitzenpositionen. Die Beharrungskräfte an der Spitze, bei den alterprobten Cracks um Federer und Nadal, sind im Wortsinne stark. Auf ATP-Weltmeister Dimitrov konzentriert sich personell die Frage, ob die Mittzwanziger in der Führungselite für mehr als erwartungsvolle Schlagzeilen gut sind, auch jetzt in Melbourne, bei den Australian Open. Andere neben Dimitrow zählen dazu: Der Belgier David Goffin, der Amerikaner Jack Sock, der Spanier Pablo Carrena-Busta, der Kanadier Milos Raonic.

Zverev, der Ausnahmemann aus der eher übernächsten Generation, hat ein hartes Jahr vor sich, das schwere zweite Jahr in der Gipfelregion. Er hat angekündigt, nach einem eher schwachen Grand Slam-Jahr 2017 nun bei einem Major triumphieren zu wollen - gegen alle Opposition, die ihn bestens kennt und nicht mehr mit Überraschungseffekten zu kämpfen hat. Zverev könnte der jüngste Grand Slam-Champion seit Juan Martin del Potro werden (2009/US Open). Aber er könnte auch zum Prototyp einer Generation werden, die noch weiter reifen und weiter warten muss.