Roger Federer: "Schickt mir mich als Superhelden!"

Sein Auftritt an der Seite von Spiderman beim Kids Day der Australian Open hat Roger Federer inspiriert...

Federer trat hier auch an der Seite anderer Marvel-Helden auf, was ihn direkt dazu motivierte, ein kleines Photoshop-Spielchen zu veranstalten. "Superheld ist ein guter Look für dich", forderte ihn Twitterfollowerin devilwoman auf. "Das bezweifle ich, aber wir versuchen's... Schickt mir eure besten und lustigsten Photoshops von mir als Superhelden!"

Und die Federer-Fans ließen sich nicht lumpen - obwohl der Maestro mitten am ersten Turniertag zum Spielchen aufforderte. Was meint ihr - welcher Superhelden-Look steht Federer am Besten?

Weitere Bilder findet ihr auf Twitter unter #PhotoshopRF