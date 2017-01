Kohlschreiber nach starker Vorstellung in dritter Runde

Donnerstag, 19.01.2017

Philipp Kohlschreiber marschiert in Melbourne

Philipp Kohlschreiber hat als vierter deutscher Profi den Sprung in die dritte Runde der Australian Open geschafft. Der 33-Jährige aus Augsburg zeigte beim 7:5, 6:3, 6:0 gegen Donald Young (USA) eine starke Leistung und ließ im dritten Satz nur noch neun Punkte seines Gegners zu. Insgesamt gelangen Kohlschreiber sieben Breaks gegen die ehemalige Nummer eins der Junioren-Weltrangliste.

Nach 1:52 Stunden profitierte der an Position 32 gesetzte Kohlschreiber bei seinem dritten Matchball von einem Rückhandfehler seines Kontrahenten. "Ich habe auf einem sehr guten Level gespielt. Der Start war nicht reibungslos, aber dann habe ich ihn gut im Griff gehabt", sagte Kohlschreiber, der nach drei Spielen seine rutschigen gelben gegen griffigere weiße Socken tauschte.

In der Partie um den Sprung ins Achtelfinale wartet nun am Samstag im Melbourne Park entweder Gael Monfils (Frankreich/Nr. 6) oder Alexander Dolgopolow aus der Ukraine auf den Routinier.

Am Donnerstag hatten auch noch Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 24) und Andrea Petkovic (Darmstadt) die Chance, ihre Zweitrunden-Hürden zu meistern. In der dritten Runde stehen neben Kohlschreiber bereits Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 1), Mischa Zverev (Hamburg) und Qualifikantin Mona Barthel (Bad Segeberg).

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ist seit jeher ein gutes Pflaster für Kohlschreiber. Auf der Anlage am Yarra River hatte der Davis-Cup-Spieler schon dreimal das Achtelfinale erreicht - zuletzt 2012. In der vergangenen Saison war er bei allen vier Majors allerdings schon in der ersten Runde gescheitert.

