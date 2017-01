Andrea Petkovic ausgeschieden

Donnerstag, 19.01.2017

Andrea Petkovic (Darmstadt) ist bei den Australian Open 2017 durch ein 0:6, 5:7 gegen die an Position 16 gesetzte Barbora Strycova (Tschechien) ausgeschieden und wartet seit fünf Grand-Slam-Turnieren auf den Einzug in die dritte Runde eines Majors. Davor ahtte Philipp Kohlschreiber den US-Amerikaner Donald Young sicher in drei Sätzen besiegt.

Am Donnerstag hatte im Melbourne Park auch noch Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 24) die Chance, seine Zweitrunden-Hürden zu meistern. In der dritten Runde stehen neben Kohlschreiber bereits Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel/Nr. 1), Mischa Zverev (Hamburg) und Qualifikantin Mona Barthel (Bad Segeberg).

Die Rekordchampions bei Grand-Slam-Turnieren © getty 1/12 Serena Williams hat Wimbledon 2016 gewonnen und damit den 22. Grand-Slam-Titel ihrer Karriere verbucht. Wer liegt in der Bestenliste bei den Damen und den Herren vorne? SPOX gibt einen Überblick /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren.html © getty 2/12 DAMEN - Platz 5: Chris Evert (USA), 18 Titel, 2 Mal Australian Open, 7 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=2.html © getty 3/12 Platz 5: Martina Navratilova (USA), 18 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 9 Mal Wimbledon, 4 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=3.html © getty 4/12 Platz 4: Helen Wills Moody (USA), 19 Titel, 0 Mal Australian Open, 4 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=4.html © getty 5/12 Platz 2: Serena Williams (USA), 22 Titel, 6 Mal Australian Open, 3 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=5.html © getty 6/12 Platz 2: Steffi Graf (GER), 22 Titel, 4 Mal Australian Open, 6 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=6.html © getty 7/12 Platz 1: Margaret Smith Court (AUS), 24 Titel, 11 Mal Australian Open, 5 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=7.html © getty 8/12 HERREN - Platz 4: Roy Emerson (AUS), 12 Titel, 6 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=8.html © getty 9/12 Platz 4: Novak Djokovic (SRB), 12 Titel, 6 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=9.html © getty 10/12 Platz 2: Rafael Nadal (ESP), 14 Titel, 1 Mal Australian Open, 9 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=10.html © getty 11/12 Platz 2: Pete Sampras (USA), 14 Titel, 2 Mal Australian Open, 0 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=11.html © getty 12/12 Platz 1: Roger Federer (SUI), 17 Titel, 4 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=12.html

Die 29-jährige Petkovic erlebte gegen Strycova einen katastrophalen Start und gab gleich die ersten acht Spiele ab. Danach kämpfte sich die Weltranglisten-56., die sich zwischendurch am linken Fuß behandeln lassen musste, aber zurück und bot der Tschechin ein Match auf Augenhöhe.

Allerdings konnte "Petko" insgesamt nur zwei ihrer 13 Breakchancen nutzen und musste selbst sechsmal ihren Aufschlag abgeben. Vor sechs Jahren hatte die French-Open-Halbfinalistin von 2014 in Melbourne erstmals das Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers erreicht. Strycova, die nun auf die Französin Caroline Garcia trifft, überzeugte durch variables Spiel und suchte öfter als die deutsche Fed-Cup-Spielerin ihre Chance am Netz.

Alle Tennis-News im Überblick