Mona Barthel besiegt die Olympiasiegerin

Mittwoch, 18.01.2017

Qualifikantin Mona Barthel hat bei den Australian Open für eine Überraschung gesorgt und steht als dritter deutscher Profi in der dritten Runde von Melbourne. Die Weltranglisten-181. aus Neumünster besiegte Olympiasiegerin Monica Puig (Puerto Rico/Nr. 29) mit 6:4, 6:4.



Die 26-jährige Barthel, die in der vergangenen Saison wegen einer rätselhaften Viruserkrankung monatelang pausieren musste, trifft am Freitag im Match um den Sprung ins Achtelfinale auf die Australierin Ashleigh Barty. Barthel, einst die Nummer 23 der Welt, war bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie über die dritte Runde hinausgekommen.

