"Vika"-Baby Leo guckt Federer zu

Mittwoch, 18.01.2017

Ihr Lieblingsturnier lässt sich Victoria Azarenka auch in der Babypause nicht entgehen. 2012 und 2013 holte sie in Melbourne den Titel, nun schaut die Weißrussin aus ihrer Wahlheimat Monte Carlo auf die Geschehnisse in Down Under. Am Mittwochmorgen stand Roger Federers Zweitrundensieg gegen den US-Amerikaner Noah Rubin auf dem Programm. Sohnemann Leo wollte das Match des "Maestros" ebenfalls nicht verpassen. Via Twitter postete Azarenka ein Foto ihres Sprösslings und schrieb: "Hey Roger. Leo lernt von den Besten."

Übrigens: Federer hat ebenfalls einen Sohn namens Leo. Ob der Zweijährige auch ein Faible für Azarenka hat?

