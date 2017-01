Das überrascht sogar Ken Rosewall

Dienstag, 17.01.2017

Ken Rosewalls Karriere könnte man als unvollendet bezeichnen - schließlich hat der mittlerweile 82-jährige Australier trotz vier Finalteilnahmen in Wimbledon den Einzeltitel nie gewinnen können. Auf der anderen Seite stehen insgesamt acht Triumphe bei den anderen drei Majors in der Vita des geborenen Linkshänders, der seine Erfolge mit rechts feierte. Ken Rosewall hat also vieles, womöglich alles gesehen, was der Tennissport zu bieten hat. Außer vielleicht eine Setzliste, die Roger Federer außerhalb der Top 16 anbietet.

Erlebe die WTA- und ATP-Tour live und auf Abruf auf DAZN. Hol' dir jetzt deinen Gratismonat!

"Das habe ich mir wirklich nicht vorstellen können", erklärte Rosewall in der vergangenen Woche in Sydney. Und traut dem Schweizer dennoch Einiges zu. "Ich glaube, Roger war mit seiner Form beim Hopman Cup ziemlich zufrieden, gemessen daran, dass er mehrere Monate nicht dabei war. Ich glaube, dass er genug Tennis gespielt hat, um mit einer guten Einstellung und Selbstvertrauen auch enge Matches zu gewinnen." Der erste ganz große Test könnte in Runde drei mit Tomas Berdych warten.

Die Rekordchampions bei Grand-Slam-Turnieren © getty 1/12 Serena Williams hat Wimbledon 2016 gewonnen und damit den 22. Grand-Slam-Titel ihrer Karriere verbucht. Wer liegt in der Bestenliste bei den Damen und den Herren vorne? SPOX gibt einen Überblick /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren.html © getty 2/12 DAMEN - Platz 5: Chris Evert (USA), 18 Titel, 2 Mal Australian Open, 7 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=2.html © getty 3/12 Platz 5: Martina Navratilova (USA), 18 Titel, 3 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 9 Mal Wimbledon, 4 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=3.html © getty 4/12 Platz 4: Helen Wills Moody (USA), 19 Titel, 0 Mal Australian Open, 4 Mal French Open, 8 Mal Wimbledon, 7 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=4.html © getty 5/12 Platz 2: Serena Williams (USA), 22 Titel, 6 Mal Australian Open, 3 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 6 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=5.html © getty 6/12 Platz 2: Steffi Graf (GER), 22 Titel, 4 Mal Australian Open, 6 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=6.html © getty 7/12 Platz 1: Margaret Smith Court (AUS), 24 Titel, 11 Mal Australian Open, 5 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=7.html © getty 8/12 HERREN - Platz 4: Roy Emerson (AUS), 12 Titel, 6 Mal Australian Open, 2 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=8.html © getty 9/12 Platz 4: Novak Djokovic (SRB), 12 Titel, 6 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 3 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=9.html © getty 10/12 Platz 2: Rafael Nadal (ESP), 14 Titel, 1 Mal Australian Open, 9 Mal French Open, 2 Mal Wimbledon, 2 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=10.html © getty 11/12 Platz 2: Pete Sampras (USA), 14 Titel, 2 Mal Australian Open, 0 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=11.html © getty 12/12 Platz 1: Roger Federer (SUI), 17 Titel, 4 Mal Australian Open, 1 Mal French Open, 7 Mal Wimbledon, 5 Mal US Open /de/sport/diashows/1607/mehrsport/tennis/grand-slam-sieger/meiste-grand-slam-siege-damen-herren,seite=12.html

Dass Fernando Verdasco auf der anderen Seite den Weltranglisten-Zweiten Novak Djokovic so testen wird wie noch vor einer Woche in Doha, glaubt Rosewall nicht. "Verdasco hat sicherlich das Potenzial für eine Überraschung. Er wird Djokovic fordern, wenn er gut spielt. Aber Djokovic hat wieder die richtige Einstellung, um sich auch steigern zu können. Wenn er wider auf seinem besten Niveau spielt, wird er am Ende sehr gut abschneiden."

Hier die Auslosungen und Ergebnisse der Australian Open: Einzel, Einzel-Qualifikation.

Hier der Spielplan.

Novak Djokovic im Steckbrief