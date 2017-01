Pat Cash: "Murray gilt es zu schlagen"

Mittwoch, 11.01.2017

Pat Cash kann sich gut in Andy Murray hineinversetzen. Zweimal schrammte der 51-jährige Australier knapp am Triumph bei seinem Heim-Grand-Slam vorbei. 1987 war es Stefan Edberg, der ihn in fünf Sätzen besiegte. Ein Jahr später scheiterte Cash erneut an einem Schweden - gegen Mats Wilander war er ebenso über die volle Distanz unterlegen.

Murray musste seinem Final-Gegner in Melbourne sogar schon fünfmal gratulieren. Laut Cash darf sich der Weltranglisten-Erste in diesem Jahr berechtigte Hoffnungen auf den Titel in Down Under machen: "Andy ist mental stärker geworden, er wirkt entspannter. Ich würde sagen, dass er der Mann ist, den es zu schlagen gilt." Gegen Novak Djokovic zu tippen sei schwierig, "Murray war aber noch nie so nah dran." bemerkte der frühere Serve-und-Volley-Spezialist gegenüber The Sydney Morning Herald.

Cash lobte den Schotten für seine beeindruckende Saison 2016, die Nummer eins sei redlich verdient, dennoch fehle noch etwas: "Er hatte eine große Karriere mit vielen Siegen. Bei den Australian- und French Open konnte er jedoch noch nicht den letzten Schritt gehen. Ich wäre nicht überrascht, wenn er das in diesem Jahr bei beiden Turnieren schafft."

