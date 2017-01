"Sir Andy" mag es einfach: "Andy ist gut"

Dienstag, 10.01.2017

Der 29-Jährige wurde Anfang des Jahres als einer der Jüngsten überhaupt und als erster aktiver Tennisspieler in den Adelsstand erhoben. Beim ersten Turnier der Saison in Doha, wo er das Finale gegen den Weltranglistenzweiten Novak Djokovic verlor, nannten ihn einige Spieler deshalb scherzhaft "Sir". "Sie haben gefragt, wie es funktioniert, was es bedeutet und wie sie mich jetzt ansprechen müssen", sagte Murray und verriet auch gleich seine Antwort: "Andy ist gut."

Erlebe ausgewählte Tennis-Highlights Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der zweimalige Olympiasieger sprach sich in dem Times-Interview außerdem für verstärkte Dopingkontrollen bei allen Turnieren aus: "Bei den Grand Slams wird man immer getestet, und außerhalb der Wettbewerbe werde ich ziemlich oft gecheckt." Dagegen habe es beim Masters-Turnier im Oktober in Shanghai keine einzige Dopingkontrolle gegeben.

Andy Murray im Steckbrief