Tennis - US Open heute live: Die Spiele am Dienstag im TV, Livestream und Liveticker

Heute beginnen die Viertelfinalspiele bei den US Open, unter anderem mit Juan Martin Del Potro gegen John Isner. Bei SPOX gibt es alle Informationen zum Spielplan und der Übertragung im TV und Livestream.

Das erste Viertelfinal-Match der Frauen bestreiten Sloane Stephens und Anastasija Sevastova. In der Night Session muss Serena Williams ran.

US Open live: Die heutigen Viertelfinal-Begegnungen im Liveticker

Am heutigen Abend läuft eine Herren-Partie bei den US Open an: Juan Martin del Potro spielt gegen John Isner. In der Nacht auf Mittwoch trifft dann noch French-Open-Champion Rafael Nadal auf den Österreicher Dominic Thiem.

19.30 Uhr: Juan Martin del Potro - John Isner im Liveticker

02.30 Uhr: Rafael Nadal - Dominic Thiem im Liveticker

Die Damen starten heute mit der Partie der Amerikanerin Sloane Stephens gegen Anastasija Sevastova in das Viertelfinale der US Open. Anschließend spielt US-Ikone Serena Williams in der Night Session gegen Karolina Pliskova.

18.00 Uhr: Sloane Stephens - Anastasija Sevastova

01.00 Uhr: Serena Williams - Karolina Pliskova

US Open heute live im TV und Livestream

Wie bereits bei allen anderen Runden überträgt Eurosport das Viertelfinale der US Open. Ab 18 Uhr zeigt der Sender die Viertelfinal-Partie von Sloane Stephens und Anastasija Sevastova. Danach findet auf Eurosport 1 das erste Viertelfinal-Match der Herren statt. Parallel bietet der Sportsender auch online das Spektakel im Livestream an. Verfügbar ist dieser über den Eurosport Player. Der Streamingdienst kostet monatlich 4,99 Euro.

US Open: Der Zeitplan im Überblick