ComeOn! Match of the day: Dominic Thiem im US-Open-Kracher gegen Rafael Nadal

Im Viertelfinale der US Open 2018 kommt es zum Hammerduell zwischen dem Weltranglistenersten Rafael Nadal und Dominic Thiem. Die Neuauflage des French-Open-Finals ist das ComeOn! Match of the day!

Nur einen Tag nach seinem 25.Geburtstag kann sich Dominic Thiem in Flushing Meadows selbst ein verspätetes Geburtstagsgeschenk machen. Ein Sieg gegen Rafael Nadal würde da gerade recht kommen.

So unrealistisch scheint dieses Vorhaben gar nicht zu sein, denn der 25-Jährige hat im Achtelfinale unter Beweis gestellt, dass er sich in toller Verfassung befindet. Der Niederösterreicher hatte sich in eindrucksvoller Manier gegen Kevin Anderson durchgesetzt und ließ im klaren Dreisatz-Sieg keinen Zweifel an seinen Ambitionen in New York.

Gegen Nadal wird Österreichs Nummer eins jedoch noch eine Schippe drauflegen müssen. Im Training am Montagmorgen widmete sich Nadal vor allem der Vorhand cross. Macht Sinn, da Thiem auf der einhändigen Rückhand anfälliger ist als auf seiner starken Vorhand. Es wird ein Spiel auf absoluter Weltklasse werden, wenn Thiem sein volles Potential abrufen kann.

French-Open-Revanche für Thiem?

Dabei wird vor allem die Niederlage im diesjährigen French-Open-Finale im Kopf des jungen Österreichers sitzen. Mit großen Erwartungen waren die Blicke auf Thiem in Paris gerichtet, denen der 25-Jährige gegen einen übermächtig wirkenden Nadal nicht gerecht werden konnte.

Dies soll sich nun ändern. Mit was für einem Spielplan der "Dominator" antreten wird, ist schwierig abzusehen. Die Devise muss jedoch sein, leichte Fehler so gut es geht zu vermeiden und dem Spanier nicht zu viele Chancen zum Gewinnschlag zu geben - hier agiert Nadal gewohnt gnadenlos.

