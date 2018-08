US Open 2018 - 2. Runde, Damen und Herren: Kerber und Zverev sind gefordert

Die 2. Runde der US Open 2018 steht an. Bei den Herren will Alexander Zverev gegen Nicolas Mahut (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) erstmals die dritte Runde in New York erreichen. Zeitgleich sind auch Philipp Kohlschreiber gegen Matthew Ebden (im LIVETICKER) und Jan-Lennard Struff gegen Julien Benneteau im Einsatz (im LIVETICKER). Roger Federer bekommt es dagegen mit dem ungemütlichen Benoit Paire aus Frankreich zu tun (ab 19 Uhr im LIVETICKER). Bei den Damen muss Angelique Kerber gegen die Schwedin Johanna Larsson ran (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), während Caroline Wozniacki auf eine Außenseiterin aus der Ukraine trifft.

US Open 2018: Damen - 2. Runde (alle Matches)

Petra Kvitova (CZE/5) - Yafan Wang (CHI)

Johanna Larsson (SWE) - Angelique Kerber (GER/4) (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

Caroline Garcia (FRA/6) - Monica Puig (PUR)

Taylor Townsend (USA) - Jelena Ostapenko (LAT/10)

Maria Sharapova (RUS/22) - Sorana Cirstea (ROU)

Lesia Tsurenko (UKR) - Caroline Wozniacki (DEN/2)

Seite 1: Damen, 2. Runde

Seite 2: Herren, 2. Runde