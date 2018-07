Wimbledon: Wann sind die Finals? Datum, TV-Übertragung, Livestream

Mit einem Sieg gegen Serena Williams könnte Angelique Kerber als erste Deutsche seit 1996 das Wimbledon-Turnier gewinnen. Bei den Herren könnte währenddessen Kevin Anderson seinen ersten Grand-Slam-Titel holen. SPOX zeigt Euch, wann die Endspiele stattfinden und wo diese im TV zu sehen sind.

Bereits am Samstag steigt das Finale der Damen. Das Duell zwischen Angelique Kerber und Serena Williams beginnt um 15 Uhr deutscher Zeit. Zur gleichen Uhrzeit startet das Endspiel der Herren am Sonntag. Wer gegen Anderson schließlich antritt, steht noch nicht fest.

Kerber gegen Williams im TV und im Livestream

Seit Donnerstag steht fest, dass das Wimbledon-Finale zwischen Angelique Kerber und Serena Williams auch im Free-TV zu sehen sein wird. Das ZDF sicherte sich kurzfristig die Übertragungsrechte für das Spiel, das auch im Livestream auf der Webseite des Senders zu sehen sein wird.

"Wir freuen uns, dass wir den Zuschauern im frei empfangbaren Fernsehen diesen sportlichen Höhepunkt zeigen können", sagte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann. Kommentator der Partie ist Aris Donzelli.

Bislang hatten die Live-Rechte ausschließlich beim Pay-TV-Sender Sky gelegen. Auch Sky zeigt das Endspiel der Damen am Samstag live, die restlichen Wimbledon-Spiele zeigt der Pay-TV-Sender wie bisher exklusiv. Für Abonnenten steht auch ein Livestream via Sky Gozur Verfügung.

Die Bilanz von Angelique Kerber gegen Serena Williams

Bei den bisherigen Begegnungen behielt Serena Williams die Oberhand. Die Amerikanerin gewann sechs der acht Spiele gegen Kerber.

Jahr Turnier Sieger Verlierer Ergebnis 2016 Wimbledon Williams Kerber 7:5, 6:3 2016 Australian Open Kerber Williams 6:4, 3:6, 6:4 2014 Stanford Williams Kerber 7:6, 6:3 2014 Miami Masters Williams Kerber 6:2, 6:2 2013 WTA Championships Williams Kerber 6:3, 6:1 2012 WTA Championships Williams Kerber 6:4, 6:1 2012 Cincinnati Masters Kerber Williams 6:4, 6:4 2007 US Open Williams Kerber 6:3, 7:5

Wimbledon: Das Herren-Finale im TV und im Livestream

Wer letztendlich im Finale aufeinandertrifft, steht noch nicht fest. Nach einem spektakulärem Match über sechseinhalb Stunden zog der Südafrikaner Kevin Anderson erstmals in das Endspiel von Wimbledon ein. Durch das lange Match verzögerte sich das Duell zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic.

Anders als das Endspiel der Damen, ist das Spiel zwischen Kevin Anderson und dem Sieger aus dem Duell Nadal - Djokovic ausschließlich bei Sky zu sehen. Wie gewohnt kann man das Finale auch im Livestream auf Sky Go anschauen.

Die längsten Tennis-Matches der Geschichte: Dann spielen wir eben elf Stunden ... © getty 1/11 Kevin Anderson und John Isner haben das längste Wimbledon-Halbfinale aller Zeiten bestritten. Doch für das längste Tennis-Match überhaupt fehlten noch ein paar Stunden. SPOX zeigt die Top 10. © getty 2/11 Platz 10: 6 Stunden 15 Minuten. Jose Luis Clerc (ARG) vs. John McEnroe (USA) 6:3, 6:2, 4:6, 14:12 (Davis Cup, 1980) © getty 3/11 Platz 9: 6 Stunden 20 Minuten. Lucas Ker (ARG) und David Nalbandian (ARG) vs. Yevgeny Kafelnikov (RUS) und Marat Safin (RUS) 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 19:17 (Davis Cup, Halbfinale, 2002) © getty 4/11 Platz 8: 6 Stunden 21 Minuten. Boris Becker (GER) vs. John McEnroe (USA) 4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2 (Davis Cup, Playoffs Weltgruppe, 1987) © getty 5/11 Platz 7: 6 Stunden 22 Minuten. John McEnroe (USA) vs. Mats Wilander (SWE) 9:7, 6:2, 15:17, 3:6, 8:6 (Davis Cup, Viertelfinale, 1982) © getty 6/11 Platz 6: 6 Stunden 31 Minuten. Vicki Nelson (USA) vs. Jean Hepner (USA) 6:4, 7:6 (Central Fidelity Banks International, 1. Runde, 1984) © getty 7/11 Platz 5: 6 Stunden 33 Minuten. Fabrice Santoro (FRA) vs. Arnaud Clement (FRA) 6:4, 6:3, 5:7, 5:7, 16:14 (French Open, 1. Runde, 2004) © getty 8/11 Platz 4: 6 Stunden 36 Minuten. Kevin Anderson (RSA) vs. John Isner (USA) 7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24 (Wimbledon, Halbfinale, 2018) © getty 9/11 Platz 3: 6 Stunden und 43 Minuten. Leonardo Mayer (ARG) vs. Joao Sousa (BRA) 7:6, 7:6, 5:7, 5:7, 15:13 (Davis Cup, 1. Runde, 2015) © getty 10/11 Platz 2: 7 Stunden und 2 Minuten - Tomas Berdych (CZE) und Lukas Rosol (CZE) vs. Stan Wawrinka (SUI) und Marco Chuidinelli (SUI) 6:4, 5:7, 6:4, 6:7, 24:22 (Davis Cup, 1. Runde, 2013) © getty 11/11 Platz 1: 11 Stunden und 5 Minuten - John Isner (USA) vs. Nicolas Mahut (FRA) 6:4, 3:6, 7:6, 7:6, 70:68 (Wimbledon, 1. Runde, 2010)

