French Open heute live im TV, Livestream: Damen-Finale zwischen Halep und Stephens

Bei den French Open stehen am heutigen Samstag, 9. Juni, gleich zwei Finals an. Neben dem Frauen-Finale zwischen Simona Halep und Sloane Stephens findet auch das Endspiel des Herren-Doppels statt. SPOX gibt den Überblick, wo ihr den 14. Tag von Roland Garros im Fernsehen und Livestream verfolgen könnt.

Es ist auch der vorletzte Wettbewerbstag der French Open, am Sonntag folgen noch die Endspiele bei den Herren und im Damen-Doppel.

TV, Livestream, Liveticker: Die French-Open-Finals verfolgen

Wie an allen Tagen zuvor berichtet Eurosport wieder ausführlich vom 14. Wettbewerbstag. Ab 14.46 Uhr beginnt die Liveübertrgung für das Damen-Endspiel um 15 Uhr. Bis zum Doppel-Finale um 17.30 Uhr sendet Eurosport durchgehend live von Roland Garros.

Die gesamte Übertragung ist nach einer Anmeldung auch als kostenloser Livestream empfangbar.

Falls ihr keine Bilder vom Endspiel zwischen Halep und Stephens sehen könnt, verpasst ihr auch in unserem Liveticker zum Match keinen Punkt.

Simona Halep gegen Sloane Stephens: Ungewisser Ausgang

Obwohl Simona Halep bereits seit geraumer Zeit die Spitzenposition in der Weltrangliste innehat, wartet sie noch auf ihren ersten Grand-Slam-Titel. Das Finale der French Open ist bereits ihre dritte Finalteilnahme, nun soll endlich ein großer Titel für die topgesetzte Spielerin her.

Ihre Gegnerin Sloane Stephens ist dabei schwer einzuschätzen. War sie in den letzten Jahren nur wenig erfolgreich, blüht sie seit ihrem Überraschungstriumph bei den letztjährigen US Open auf. Trotz einiger guter Sandmatches in dieser Saison ist der Finaleinzug der Nummer zehn der Setzliste dennoch eine erneute Überraschung.

Das Doppel-Finale: Nächster Grand-Slam-Titel für Oliver Marach?

In das Doppel-Finale gehen der Österreicher Oliver Marach und Mate Pavic aus Kroatien als die Favoriten. So konnten sie bei den Australian Open bereits den ersten Grand-Salm-Titel des Jahres gewinnen, nachdem sie letztes Jahr in Wimbledon zusammen das Finale erreichten.

French Open: Die Partien des heutigen Tages im Überblick