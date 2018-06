French Open, Tag 13: Kampf ums Finale! Nadal trifft auf Delpo - Thiem gegen Sensation Cecchinato

Halbfinal-Tag bei den Herren in Roland Garros (ab 13 Uhr im LIVETICKER) Während das Finale bei den Damen bereits feststeht, kämpfen die Herren am Freitag noch um die Tickets für das große Endspiel am Sonntag. Den Anfang macht Dominic Thiem, der im ersten Halbfinale auf die Turnier-Sensation Marco Cecchinato trifft. Anschließend steigt das Duell zwischen Sandplatzkönig Rafa Nadal und Juan Martin del Potro.

Für viele bahnt sich das Traumfinale in Roland Garros an: Sowohl Sandplatzkönig Rafael Nadal als auch Dominic Thiem stehen im Halbfinale der diesjährigen French Open.

Im Vorfeld des Grand Slams trauten viele lediglich dem Österreicher zu, ein ebenbürtiger Gegner für Nadal auf Sand zu sein.

Damit es zum vielzitierten Traumfinale kommt, muss der Österreicher allerdings zunächst die Turnier-Sensation und Djokovic-Besieger Marco Cecchinato aus dem Weg räumen.

Nadal bekommt es im zweiten Halbfinale mit Juan Martin del Potro zu tun - gewiss auch kein Selbstläufer für Rafa.

Allerdings gehen sowohl Delpo als auch Nadal mit den gleichen Voraussetzungen in das Halbfinale. Beide Spieler wurden am Mittwoch Opfer des wechselhaften Wetters in Paris, mussten ihre Viertelfinal-Partien unterbrechen und erst am Donnerstag zu Ende spielen. Für Nadal ein Segen, schließlich verlor er den ersten Satz gegen Diego Schwartzmann und kam erst nach der Regenunterbrechung ins Rollen.

French Open 2018 - Herren, Halbfinale (alle Matches)

Marco Cecchinato (ITA) - Dominic Thiem (AUT/7) (ab 13 Uhr im LIVETICKER)

Rafael Nadal (ESP/1) - Juan Martin del Potro (ARG/5) (ab 15 Uhr im LIVETICKER)

