Kerber zum Auftakt, Zverev fordert Federer

Der sechste Tag in Wimbledon hat es in sich! Angelique Kerber bekommt es mit Shelby Rogers aus den USA (ab 14 Uhr im LIVETICKER) zu tun, bei den Herren sind Alexander (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) und Mischa Zverev im Einsatz. Vor allem der ältere Bruder hat mit Roger Federer (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) eine Monster-Hürde vor der Nase. Novak Djokovic will gegen Ernests Gulbis (ab 15 Uhr im LIVETICKER) in die nächste Runde einziehen und Dominic Thiem trifft auf Jared Donaldson (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER).

Wimbledon 2017: Damen - 3. Runde (alle Matches)

Agnieszka Radwanska (POL/9) - Timea Bacsinszky (SUI/19)

Anett Kontaveit (EST) - Caroline Wozniacki (DEN/5)

Sorana Cirstea (ROU) - Garbine Muguruza (ESP/14)

Angelique Kerber (GER/1) - Shelby Rogers (USA) ab 14 Uhr im LIVETICKER

Svetlana Kuznetsova (RUS/7) - Polona Hercog (SLO)

Seite 1: Damen - 3. Runde, Tag 6

Seite 2: Herren - 3. Runde, Tag 6