Alle Infos zu Sebastian Ofner - Alexander Zverev

Österreichs Sensationsmann Sebastian Ofner trifft in der dritten Wimbledon-Runde auf den Deutschen Alexander Zverev. Hier erfahrt Ihr alle Infos zum Spiel, dem Turnier, die TV-Übertragung und mögliche Livestreams.

Die Erfolgsgeschichte des Sebastian Ofner in Wimbledon ist um ein Kapitel reicher geworden. Der 21-jährige Steirer gewann am Donnerstagabend gegen den an Nummer 17 gesetzten US-Amerikaner Jack Sock mit 6:3,6:4,3:6,2:6,6:2 und steht damit sensationell in der dritten Runde. Dort wartet auf den Qualifikanten am Samstag das deutsche Supertalent Alexander Zverev (ATP-12.).

Wann findet das Spiel zwischen Sebastian Ofner und Alexander Zverev statt?

Sebastian Ofner wird sein Drittrunden-Spiel gegen Alexander Zverev am Samstag bestreiten. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest.

Wo kann das Duell zwischen Ofner und Zverev live im TV sehen?

Sky besitzt in Deutschland die Exklusivrechte am Rasenturnier aus London. Der Pay-TV-Sender überträgt die kompletten zwei Wochen auf den Kanälen Sky Sport 1 bis Sky Sport 5.

Wo kann ich Ofner gegen Zverev live im Internet sehen?

Mit SkyGo sind die Matches auch von unterwegs zu sehen. SPOX bietet außerdem täglich die wichtigsten Matches im LIVETICKER an.

Was ist Wimbledon?

Wimbledon ist das älteste und wohl wichtigste Tennisturnier der Welt. Neben den anderen Majors wie den Australian Open, den French Open und den US Open ist es das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Turnier wird als einziges der vier Grand-Slam-Turniere auf Rasen ausgetragen und gehört zu den traditionellsten Sportveranstaltungen unserer Zeit.

Wo findet Wimbledon statt?

Das Tennisturnier wird in Wimbledon, einem Stadtteil von London, ausgetragen. Ausrichter ist der All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Wie sieht die Setzliste der Herren aus?

1. Andy Murray

2. Novak Dokovic

3. Roger Federer

4. Rafael Nadal

5. Stan Wawrinka

6. Milos Raonic

7. Marin Cilic

8. Dominic Thiem

9. Kei Nishikori

10. Alexander Zverev

11. Tomas Berdych

12. Jo-Wilfried Tsonga

13. Grigor Dimitrow

14. Lucas Pouille

15. Gael Monfils

16. Gilles Müller

17. Jack Sock

18. Roberto Bautista Agut

19. Feliciano Lopez

20. Nick Kyrgios

21. Ivo Karlovic

22. Richard Gasquet

23. John Isner

24. Sam Querrey

25. Albert Ramos

26. Steve Johnson

27. Pablo Cuevas

28. Mischa Zverev

29. Fabio Fognini

30. Juan Martin del Potro

31. Karen Chatschanow

32. Paolo Lorenzi

Wie sieht die Setzliste der Damen aus?

1. Angelique Kerber

2. Simona Halep

3. Karolina Pliskova

4. Elina Svitolina

5. Caroline Wozniacki

6. Johanna Konta

7. Svetlana Kusnezowa

8. Dominika Cibulkova

9. Agnieszka Radwanska

10. Venus Williams

11. Petra Kvitova

12. Kristina Mladenovic

13. Jeļena Ostapenko

14. Garbine Muguruza

15. Jelena Wesnina

16. Anastassija Pawljutschenkowa

17. Madison Keys

18. Anastasija Sevastova

19. Timea Bacsinszky

20. Darja Gawrilowa

21. Caroline Garcia

22. Barbora Strycova

23. Kiki Bertens

24. Coco Vandeweghe

25. Carla Suarez Navarro

26. Mirjana Lucic-Baroni

27. Ana Konjuh

28. Lauren Davis

29. Darja Kassatkina

30. Zhang Shuai

31. Roberta Vinci

32. Lucie Safarova

Die Wimbledon-Gewinner im Einzel der letzten Jahre

Jahr Herren Damen 1991 Michael Stich Steffi Graf 1992 Andre Agassi Steffi Graf 1993 Pete Sampras Steffi Graf 1994 Pete Sampras Cochita Martinez 1995 Pete Sampras Steffi Graf 1996 Richard Krajicek Steffi Graf 1997 Pete Sampras Martina Hingis 1998 Pete Sampras Jana Novotna 1999 Pete Sampras Lindsay Davenport 2000 Pete Sampras Venus Williams 2001 Goran Ivanisevic Venus Williams 2002 Lleyton Hewitt Serena Williams 2003 Roger Federer Serena Williams 2004 Roger Federer Maria Sharapova 2005 Roger Federer Venus Williams 2006 Roger Federer Amelie Mauresmo 2007 Roger Federer Venus Williams 2008 Rafael Nadal Venus Williams 2009 Roger Federer Serena Williams 2010 Rafael Nadal Serena Williams 2011 Novak Djokovic Petra Kvitova 2012 Roger Federer Serena Williams 2013 Andy Murray Marion Bartoli 2014 Novak Djokovic Petra Kvitova 2015 Novak Djokovic Serena Williams 2016 Andy Murray Serena Williams

Wie viel Geld gibt es zu gewinnen?

Es gibt einen erneuten Preisgeldanstieg zu vermelden: Insgesamt werden umgerechnet 37.4 Millionen Euro ausgeschüttet. Die Sieger in beiden Einzelkonkurrenzen erhalten je 2.6 Millionen Euro. Seit 2011 hat sich das Preisgeld damit mehr als verdoppelt.

Zeitplan - Wimbledon 2017

Qualifikation

Datum Uhrzeit Event Montag, 26.06.2017 ab 12 Uhr Qualifikation, Tag 1 Dienstag, 27.06.2017 ab 12 Uhr Qualifikation, Tag 2 Mittwoch, 28.06.2017 ab 12 Uhr Qualifikation, Tag 3 Donnerstag, 29.06.2017 ab 12 Uhr Qualifikation, Tag 4

Hauptfeld

Datum Uhrzeit Event Sender Montag, 03.07.2017 ab 12:15 1. Runde Herren und Damen Sky Dienstag, 04.07.2017 ab 12:25 1. Runde Herren und Damen Sky Mittwoch, 05.07.2017 ab 12:25 2. Runde Herren und Damen Sky Donnerstag, 06.07.2017 ab 12:25 2. Runde Herren und Damen Sky Freitag, 07.07.2017 ab 12:25 3. Runde Herren und Damen Sky Samstag, 08.07.2017 ab 12:25 3. Runde Herren und Damen Sky Montag, 10.07.2017 ab 12:25 Achtelfinale Herren und Damen Sky Dienstag, 11.07.2017 ab 13:55 Viertelfinale Damen Sky Mittwoch, 12.07.2017 ab 13:55 Halbfinale Damen-Doppel, Viertelfinale Herren Sky Donnerstag, 13.07.2017 ab 13:55 Halbfinale Damen, Halbfinale Herren-Doppel Sky Freitag, 14.07.2017 ab 13:55 Halbfinale Herren, Halbfinale Herren-Doppel Sky Samstag, 15.07.2017 ab 14:45 Finale Damen, Finale Damen-Doppel, Finale Herren-Doppel Sky Sonntag, 16:07.2017 ab 14:45 Finale Herren, Finale Mixed Sky

Was macht Wimbledon besonders?

Wimbledon hat es geschafft, den speziellen Charakter mit seinen vielen Traditionen aufrecht zu erhalten. Das macht Wimbledon zu einem besonderen Event und hebt es von allen anderen Grand-Slam-Turnieren ab. So ist es das einzige Turnier, das an einer ganz alten Regelung festhält: 90 Prozent der Spielbekleidung muss weiß sein.

Auf der Liste der Wimbledon-Traditionen sind ganz weit oben auch die Erdbeeren mit Sahne, die es auf der gesamten Anlage zu kaufen gibt. Der häufige Regen ist außerdem ein Thema in London - natürlich!

Der erste Sonntag des Turniers ist traditionell ein Ruhetag, an diesem Tag finden also keine Spiele statt. Es gab in der Vergangenheit aber auch Ausnahmen, wenn der Zeitplan aufgrund Dauerregens durcheinander geriet. Die Plätze in Wimbledon werden auch "heiliger Rasen" genannt.

Wer sind die Favoriten auf den Wimbledon-Sieg 2017?

Die heißesten Anwärter auf den Titel 2017 sind Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic und Andy Murray.

Federer wird von den Buchmachern als Topfavorit gehandelt. Schließlich hat der Schweizer bereits sieben Mal auf dem heiligen Rasen triumphiert. Fünf seiner Titel schnappte sich FedEx zwischen 2003 und 2007 direkt nacheinander.

Bei den diesjährigen French Open setzte Federer aus, um in bester Verfassung nach London reisen zu können. Sein letzter Triumph in Wimbledon liegt allerdings bereits fünf Jahre (2012) zurück.

Rafael Nadal wird zwar ohne Rasen-Vorbereitung in das Turnier einsteigen, stürmt aber derzeit durch die Tenniswelt. Durch die diesjährigen French Open marschierte er ohne einen Satzverlust und gewann seinen zehnten Titel auf der roten Asche in Paris.

Andy Murray führt derzeit die Weltrangliste des Herren-Tennis an und gewann in den letzten vier Jahren zwei mal in Wimbledon. Der Schotte ist also Titelverteidiger. Seine diesjährige Saison verlief allerdings eher durchwachsen.

Novak Djokovic gewann 2014 und 2015 in Wimbledon. Derzeit befindet sich der Serbe aber nicht in Top-Form. Er belegt den vierten Platz der Weltrangliste und kämpft darum, seine innere Balance und seine Motivation zu finden. Dem Serben ist dennoch der Triumph zuzutrauen.

Als Geheimfavoriten werden Milos Raonic, Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov, Alex Zverev, Juan Martin Del Potro, Dominic Thiem und Stan Wawrinka gehandelt.

Wer sind die Favoritinnen auf den Sieg in Wimbledon?

Titelverteidigerin Serena Williams ist aufgrund einer Babypause nicht dabei. Neben Angelique Kerber darf man auch Karolina Pliskova, Petra Kvitova, Garbine Muguruza und Johanna Konta den Sieg zutrauen.

Wie wird die Setzliste in Wimbledon erstellt?

Anders als bei den anderen Turnieren verkrampfen sich die Wimbledon-Veranstalter bei der Erstellung der Setzliste nicht auf die aktuelle Weltrangliste, sondern handeln zumindest teilweise nach eigenem Ermessen.

Wer hat am häufigsten Wimbledon im Herreneinzel gewonnen?

Name Nation Anzahl Titel William Renshaw Großbritannien 7 Pete Sampras USA 7 Roger Federer Schweiz 7

Wer hat am häufigstem Wimbledon im Dameneinzel gewonnen?