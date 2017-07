Einfaches Spiel für Nadal und Murray?

Tag 5 in Wimbledon, es geht in die dritte Runde: Carina Witthöft bekommt es mit Elina Svitolina zu tun (ab 14.30 Uhr im LIVETICKER), Rafael Nadal trifft auf Karen Khachanov. Das Top-Match des Tages: Andy Murray vs. Fabio Fognini!

Wimbledon 2017: Damen - 3. Runde (alle Matches)

Carina Witthöft (GER) - Elina Svitolina (UKR/4) ab 14.30 Uhr im LIVETICKER

Johanna Konta (GBR/6) - Maria Sakkari (GRE)

Namoi Osaka (JPN) - Venus Williams (USA/10)

Shuai Peng (CHN) - Simona Halep (ROU/2)

Dominika Cibulkova (SVK/8) - Ana Konjuh (CRO/27)

Victoria Azarenka (BLR) - Heather Watson (GBR)

Seite 1: Damen - 3. Runde, Tag 5

Seite 2: Herren - 3. Runde, Tag 5