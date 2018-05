Serena Williams geht unter die Royals - in Sneaker

Serena Williams legt Abseits des Platzes viel Wert auf Mode und ihre Outfits. Nun zeigte sich die ehemalige Nummer eins der Welt bei der royalen Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle in einem tollen Kleid - und Sneaker.

Auf der royalen Hochzeit in Windsor tummelten sich neben dem Brautpaar Prinz Harry und seiner Ehefrau Meghan Markle jede Menge Promis. David Beckham, George Clooney oder eine ganze Reihe Hollywood-Stars erwiesen dem Brautpaar die Ehre und nahmen an der Zeremonie in Windsor teil.

Bei solch einem Auflauf darf Serena Williams natürlich nicht fehlen. Die 36-Jährige erschein mit ihrem Mann Alexis Ohanian und verzückte in einem pastellfarbenen Kleid ihre Fans. Ganz mama-like trug sie Töchterchen Olympia auf dem Arm und strahlte in die Kameras.

Unter ihrem Party-Kleid, das nach der Trauung zum Einsatz kam, hielt die 23-fache Grand-Slam-Siegerin jedoch eine Überraschung bereit.

Williams setzt auf Comfort

Anstatt pompösen High Heels trug die US-Amerikanerin Sneaker und feierte sich selbst dafür. Auf ihrem Instagram-Account postete Williams einige Bilder und eben ein Video, das sie mit den legeren Straßenschuhen zeigt.

"Ich liebe es, Sneaker unter meinen Kleidern zu tragen", gestand Williams und gab zu, dass das nicht das einzige Mal gewesen sei.