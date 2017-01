Kohlschreiber verzichtet auf Viertelfinale

Donnerstag, 12.01.2017

Der Serbe Troicki kam damit kampflos weiter und trifft nun im Halbfinale auf den Luxemburger Gilles Muller.

Inwieweit die Verletzung auch einen Start von Kohlschreiber bei den am Montag beginnenden Australian Open in Melbourne gefährden könnte, war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Für den an Nummer fünf gesetzten Augsburger ist dies ungeachtet dessen ein Rückschlag, hatte er sich doch zuvor in dem mit 495.630 Dollar dotierten Vorbereitungsturnier in guter Form präsentiert.

Den Italiener Fabio Fognini hatte er zum Auftakt ebenso in zwei Sätzen bezwungen wie im Achtelfinale den Australier Jordan Thompson. Bei den Australian Open ist Kohlschreiber als zweitbester Deutscher hinter dem Hamburger Alexander Zverev (Nr. 24) an Position 32 gesetzt.

