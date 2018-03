Nächste Pleite für Draisaitl: Absturz der Oilers geht weiter - Vegas egalisiert Rekord

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers rutschen in der NHL immer tiefer in die Krise. Das Team um den Jungstar aus Köln kassierte am Samstag (Ortszeit) ein 0:1 beim Schlusslicht Arizona Coyotes und damit bereits die sechste Pleite in Serie. Nur zwei Teams haben weniger Punkte auf dem Konto als Edmonton (50). Die Vegas Golden Knights egalisieren derweil einen NHL-Rekord.

Draisaitl (22) blieb in 19:01 Minuten Einsatzzeit ohne Torschuss. Beim Gegner versuchte es Tobias Rieder (25) dreimal erfolglos und kam auf keinen Scorerpunkt. Arizona steht jetzt bei 44 Punkten.

Philipp Grubauer erlebte mit den Washington Capitals im Spiel bei den zuletzt schwachen Chicago Blackhawks einen ganz bitteren Abend. Beim Stand von 1:6 ersetzte der Nationaltorhüter nach zwei Dritteln Stammgoalie Braden Holtby und musste einmal hinter sich greifen. Am Ende hieß es 1:7.

Am Freitag hatte Keeper Thomas Greiss den New York Islanders mit einem Shutout den Weg zum Sieg geebnet. Der 32-Jährige aus Füssen hielt beim 3:0 bei den Carolina Hurricanes alle 45 Schüsse des Gegners und verdiente sich ein Sonderlob.

"Er war großartig", sagte Trainer Doug Weight: "Er hatte Selbstvertrauen, kam rein und hat den Job erledigt. Er hat die Saves gezeigt, die er zeigen musste." Tags zuvor hatte Jaroslav Halak, Nummer eins der Islanders, beim 3:0 gegen die New York Rangers 50 Schüsse gehalten.

Golden Knights egalisieren NHL-Rekord der Hartford Whalers

Die Vegas Golden Knights haben derweil einen 38 Jahre alten Rekord egalisiert. Nach dem 6:3 gegen Rekordmeister Montreal Canadiens hat das neue Team 22 Heimsiege auf dem Konto, auf die gleiche Anzahl kamen die Hartford Whalers 1979/80 in ihrer Premierensaison und stellten die bis heute gültige Bestmarke auf.

Das Team aus Las Vegas benötigte 28 Spiele für die 22 Siege, Hartford 40. Schon am Montag können sich die Golden Knights mit einem Erfolg gegen die Anaheim Ducks alleine an die Spitze der Rekordliste setzen. In der Liga stehen sie mit 82 Punkten schon ganz oben.

Die Hartford Whalers zogen 1997 nach Raleigh um und spielen seitdem als Carolina Hurricanes in der NHL.

Die Ergebnisse der Nacht im Überblick

