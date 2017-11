Erneute Niederlage für die Oilers

NBA Pelicans @ Warriors NFL RedZone -

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers kommen weiter nicht in Schwung. Die Kanadier verloren in Buffalo und blieben damit insgesamt zum vierten Mal in den vergangenen fünf Matches sieglos.

Draisaitl gelang bei der 15. Niederlage seines Teams im 23. Saisonspiel weder ein Tor noch ein Assist.

Ansonsten verlief der Spieltag für die deutschen Profis weitgehend gut. Dennis Seidenberg und Nationaltorhüter Thomas Greiss gewannen mit den New York Islanders 5:4 nach Verlängerung gegen die Philadelphia Flyers, und Tobias Rieder gelang mit Schlusslicht Arizona Coyotes ein 3:2-Sieg über die Los Angeles Kings. Seidenberg und Rieder bereiteten jeweils einen Treffer vor.

Die Washington Capitals um Greiss' Torhüterkollegen Philipp Grubauer besiegten Tampa Bay Lightning 3:1. Korbinian Holzer fehlte bei der 1:4-Niederlage der Anaheim Ducks gegen die Winnipeg Jets.

Die Ergebnisse der Nacht im Überblick

Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 4:3 BOXSCORE

Philadelphia Flyers - New York Islanders 4:5 OT BOXSCORE

Minnesota Wild - Colorado Avalanche 3:2 SO BOXSCORE

Anaheim Ducks - Winnipeg Jets 1:4 BOXSCORE

Washington Capitals - Tampa Bay Lightning 3:1 BOXSCORE

Vegas Golden Knights - San Jose Sharks 5:4 OT BOXSCORE

Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 3:1 BOXSCORE

New Jersey Devils - Vancouver Canucks 3:2 BOXSCORE

New York Rangers - Detroit Red Wings 2:1 OT BOXSCORE

Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 5:2 BOXSCORE

Carolina Hurricanes - Toronto Maple Leafs 4:5 BOXSCORE

St. Louis Blues - Nashville Predators 0:2 BOXSCORE

Dallas Stars - Calgary Flames 6:4 BOXSCORE

Arizona Coyotes - Los Angeles Kings 3:2 BOXSCORE