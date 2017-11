Coyotes mit drittem Sieg in Folge

NBA Bulls @ Lakers NBA Warriors @ Thunder NFL Vikings @ Lions NHL Penguins @ Bruins NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NFL RedZone -

Nationalspieler Tobias Rieder und die Arizona Coyotes kommen langsam in Schwung. Nach elf Niederlagen am Stück zu Saisonbeginn feierte die Mannschaft mit einem 4:1 bei den Toronto Maple Leafs den dritten Sieg in Folge.

Die Coyotes, bei denen Rieder mit seinem vierten Saisontor den Schlusspunkt setzte, bleiben aber das schlechteste Team der Liga.

Die Anaheim Ducks gewannen ohne den verletzten Korbinian Holzer 3:2 nach Penaltyschießen gegen die San Jose Sharks und fuhren dabei ebenfalls den dritten Erfolg in Serie ein.

Auch Nationaltorhüter Philipp Grubauer kam bei der 1:4-Niederlage seiner Washington Capitals gegen die Calgary Flames nicht zum Einsatz.

Die Ergebnisse der Nacht im Überblick:

Toronto Maple Leafs - Arizona Coyotes 1:4 BOXSCORE

Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets 2:3 BOXSCORE

Washington Capitals - Calgary Flames 1:4 BOXSCORE

Nashville Predators - Winnipeg Jets 5:3 BOXSCORE

San Jose Sharks - Anaheim Ducks 2:3 BOXSCORE

Minnesota Wild - New Jersey Devils 3:4 OT BOXSCORE