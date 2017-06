Jaromir Jagr: "Keiner ruft an, keiner nimmt ab"

Erlebe

Altstar Jaromir Jagr macht sich Sorgen um seine Zukunft in der NHL. Der 45-jährige Tscheche möchte mindestens noch ein Jahr in Nordamerika spielen, hat aber keinen Vertrag in der Tasche. Die Vereinssuche gestaltet sich schwierig.

"Überall lese ich: Jeder Free Agent bekommt Anrufe von zehn bis zwölf Teams. Mich ruft keiner an", schrieb Jagr bei Twitter: "Und umgekehrt: Wenn ich anrufe, nimmt keiner ab."

Jagr, als Olympiasieger, Weltmeister und NHL-Champion im sogenannten Triple Gold Club, postete ein Bild von sich aus dem Jahr 1994, als er ebenfalls vertragslos war, und ein aktuelles Foto. Dazu schrieb der Stürmer: "1994 - alle Manager haben angerufen, 2017 - keiner ruft an."

In den vergangenen drei Spielzeiten war Jagr für die Florida Panthers aufs Eis gegangen. 2016/17 absolvierte er alle 82 Hauptrundenspiele (16 Tore, 30 Assists). Meister wurde Jagr 1991 und 1992 mit den Pittsburgh Penguins.