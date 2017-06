Holzer zwei weitere Jahre in Anaheim

Erlebe

Nationalspieler Korbinian Holzer bleibt den Anaheim Ducks wie erwartet treu. Wie die Ducks mitteilten, hat der Verteidiger einen neuen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.

Weitere Details nannten die Ducks nicht, Medienberichten zufolge soll der Kontrakt mit insgesamt 1,8 Millionen Dollar (rund 1,6 Mio. Euro) dotiert sein.

Der 29 Jahre alte Holzer spielt seit 2015 für Anaheim, in der Hauptrunde der abgelaufenen Saison stand er in 32 Spielen auf dem Eis. Dabei erzielte er zwei Tore, in den Play-offs kamen weitere fünf Spiele hinzu. Bei der WM in Köln und Paris fehlte Holzer, weil er mit den Ducks bis ins Halbfinale der NHL-Playoffs vorgedrungen war. Dort folgte das Aus gegen die Nashville Predators.

Holzer wäre am 1. Juli zu einem "unrestricted free agent" geworden und hätte daher auf Angebote anderer Klub warten können.