Sorgen um Crosby - Pittsburgh kassiert Pleite

Donnerstag, 18.05.2017

Die Senators erzielten vier ihrer fünf Treffer bereits im ersten Drittel. Daraufhin musste Penguins-Torhüter Marc-Andre Fleury für Matt Murray den Kasten räumen. Superstar Sidney Crosby erzielte den einzigen Treffer für den Meister, der mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen hat.

Erlebe die NHL live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kühnhackl fehlte bereits zum vierten Mal in Folge, schon im entscheidenden siebten Spiel der Viertelfinalserie gegen die Washington Capitals hatte Penguins-Trainer Mike Sullivan auf den Deutschen verzichtet. Auch beim Serien-Auftakt gegen Ottawa stand Kühnhackl, der in den laufenden Play-offs auf ein Tor und einen Assist in elf Spielen kommt, nicht auf dem Eis.

Alle Ergebnisse der NHL-Playoffs