Penguins vergeben Matchball

Mittwoch, 24.05.2017

Das entscheidende siebte Spiel findet am Donnerstag in Pittsburgh statt. Jewgeni Malkin (25.) hatte den Titelverteidiger in Führung gebracht, Bobby Ryan (34.) und Mike Hoffman (42.). Senators-Torhüter Craig Anderson hielt mit 45 Paraden den Sieg fest.

Kühnhackl stand erneut nicht auf dem Eis. Seit dem entscheidenden siebten Spiel der Viertelfinalserie Anfang Mai gegen die Washington Capitals kam der Deutsche nicht mehr zum Einsatz. Zuvor hatte Kühnhackl in elf Play-off-Spielen mitgewirkt.

