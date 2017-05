Pittsburgh im Finale gegen Nashville

Freitag, 26.05.2017

Der Kanadier Chris Kunitz ließ Pittsburgh mit seinem zweiten Tor des Abends nach 5:09 Minuten in der zweiten Overtime jubeln. Kunitz hatte die Gastgeber, die erneut ohne den deutschen Nationalspieler Tom Kühnhackl angetreten waren, im zweiten Abschnitt ebenso in Führung gebracht wie Justin Schultz im dritten. Mark Stone und Ryan Dzingel glichen jeweils für Ottawa aus.

Pittsburgh könnte das erste Team seit den Detroit Red Wings (1997-1998) werden, das seinen Titel in der NHL erfolgreich verteidigt. "Das ist eine tolle Möglichkeit. Das passiert nicht sehr oft", sagte Superstar Sidney Crosby, der seinem Landsmann Kunitz den entscheidenden Treffer aufgelegt hatte.

Erlebe die NHL auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Kühnhackl stand seit dem siebten Spiel der Viertelfinalserie Anfang Mai gegen die Washington Capitals nicht mehr auf dem Eis. Zuvor hatte er in elf Playoff-Spielen mitgewirkt.

Nashville hatte sich in seinem Halbfinale mit 4:2 gegen die Anaheim Ducks durchgesetzt. Das erste von sieben möglichen Endspielen findet am Montag in Pittsburgh statt.

Alle News zur NHL im Überblick