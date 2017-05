Anaheim schafft Ausgleich gegen Nashville

Montag, 15.05.2017

Spiel drei des Finales der Western Conference findet am Dienstag in Nashville statt.

Die Ducks waren durch Tore von Ryan Johansen (5.) und James Neal (9.) schnell mit 0:2 in Rückstand geraten. Sami Vatanen (19.) und Jakob Silfverberg (21.) glichen in der Folge aus, bevor Filip Forsberg (28.) das Team aus Tennessee nochmals in Führung brachte. Der Tscheche Ondrej Kase (31.) und Nick Ritchie (38.) führten Anaheim dann zum Sieg, Antoine Vermette (60.) traf kurz vor Schluss noch ins leere Nashville-Tor.

"Jeder sagt von uns, dass wir immer einen schwierigen Weg gehen. Solange wir es aber hinkriegen, ist das alles, was uns kümmert", sagte Ducks-Goalie John Gibson, der 30 von 33 Schüssen auf sein Tor parierte. Holzer muss hingegen weiter auf seinen sechsten Play-off-Einsatz warten, zuletzt spielte der Münchner am 7. Mai in Spiel sechs der Serie gegen die Edmonton Oilers.

