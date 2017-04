Medien: Neuer Canucks-Trainer fix

Mittwoch, 26.04.2017

Die Canucks haben bereits bekanntgegeben, am Mittwoch einen neuen Coach zu präsentieren. Schenkt man TSN Glauben, wird der neue Coach Travis Green heißen. Dieser trainierte zuletzt die Utica Comets in der AHL. Nach drei Jahren könnte er nun in die NHL zurückkehren.

Dort war Green lange als Spieler aktiv. Von 1992 bis 2007 spielte er unter anderem für Islanders und verbuchte in einer Saison 70 Punkte in 69 Spielen. Die Canucks hatten sich kürzlich von Willie Desjardins getrennt, nachdem sie zum zweiten Mal in Folge die Playoffs verpasst hatten.

