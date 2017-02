NHL: Saison-Aus für Blues-Forward Fabbri

Montag, 06.02.2017

Der 21-Jährige hatte sich die Verletzung bei der 1:4-Niederlage am Samstag gegen Pittsburgh nach einem Hit durch Penguins-Forward Carter Rowney zugezogen und konnte das Eis nicht eigenständig verlassen.

Fabbri verbuchte in der laufenden Spielzeit in 51 Spielen insgesamt 11 Tore sowie 18 Assists für die Blues, die in der Vorwoche Coach Ken Hitchcock entlassen hatten.

Als Reaktion auf den Ausfall hat St. Louis Kenny Agostino und Magnus Paajarvi vom Farmteam Chicago Wolves in den Kader berufen.

