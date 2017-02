NHL: Iginla hofft auf Trade

Freitag, 03.02.2017

Bis zum 1. März bleibt den Klubs der NHL noch Zeit, ihren Kader umzustellen. Darauf hofft Iginla und gibt bei Yahoo Sports offen an: "Ich würde gerne, bis zur Deadline, irgendwohin gehen." Irgendwohin ist dabei relativ, will er doch unbedingt in die Playoffs.

Der 39-Jährige führt an: "Ich hoffe, dass die Möglichkeit besteht, in den Playoffs zu spielen. Das sind die besten Spiele, die, die am meisten Spaß machen und wo man wirklich gewinnen kann." Er habe es immer noch nicht aufgegeben, eines Tages die Playoffs zu gewinnen, so Iginla.

Derzeit befindet er sich im letzten Jahr seines Dreijahresvertrags in Colorado. In 47 Spielen dieser Saison hat er sechs Tore und zwölf Punkte verbucht und könnte im Sommer zum Free Agent werden. Seit 2014 stand er nicht mehr in den Playoffs, damals spielte er für die Boston Bruins.

