NFL Week 17 Roundup: Eagles oder Vikings - wer kommt in die Playoffs?

Das Regular-Season-Finale ist da! Week 17 bringt die letzten Playoff-Entscheidungen: Fangen die Eagles noch die Vikings ab? Stolpert Baltimore und öffnet so die Tür für Pittsburgh? Und verteidigen die Patriots und Chiefs ihre Bye-Week? Außerdem: Teddy Bridgewater darf in New Orleans ran, die Packers empfangen Detroit und Miami muss zu den Bills. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 17 Previews:

Houston Texans (10-5) - Jacksonville Jaguars (5-10) (So., 19 Uhr)

Ihr Playoff-Ticket haben die Texans bereits sicher - davon abgesehen aber sind diverse Szenarien noch möglich, falls Chargers, Chiefs und Patriots verlieren sogar noch der Nummer-1-Seed. Realistischere Optionen: Mit einem Sieg gewinnt Houston die AFC South, hat den Nummer-3-Seed sicher und die Chance auf den zweiten Seed, falls New England die Jets nicht schlägt.

Bei einer Niederlage allerdings? In dem Fall wäre der Division-Titel weg, sofern Titans und Colts später am Abend nicht Remis spielen. Houston würde dann bis auf den sechsten Seed zurückfallen und müsste am Wildcard-Wochenende auswärts statt zuhause ran. Ein Szenario, das die Texans selbstredend vermeiden wollen.

Dabei steht, einmal mehr, ein Aspekt für die Texans ganz oben auf der Prioritätenliste: die Offensive Line. Jacksonville ist ein ordentliches Stück von der eigenen defensiven Dominanz der Vorsaison entfernt, kann aber einer wackligen Offense noch immer gehörige Probleme bereiten. In die Kategorie fallen die Texans vor allem in der Offensive Line, wo Jacksonville das Spiel dominieren sollte.

Damit würde es einmal mehr an Hopkins und Watson liegen, offensive Defizite aufzufangen. Dabei hilft es, dass A.J. Bouye ausfällt - Ramsey gegen Hopkins dürfte dennoch für einige spannende Duelle sorgen. Immerhin fehlt Houston nach Will Fuller jetzt auch Demaryius Thomas im Receiving-Corps.

Auf der anderen Seite des Balls indes ist Bortles zurück, Coach Doug Marrone vermeldete am Mittwoch, dass Bortles wieder für Cody Kessler übernimmt. Hinter dieser Offensive Line jedoch ist es für Bortles gegen Watt, Clowney und Co. ein undankbarer Saison-Abschluss.

Buffalo Bills (5-10) - Miami Dolphins (7-8) (So., 19 Uhr)

Miami steht womöglich vor einem großen Umbruch: aus South Beach gibt es Berichte, wonach die Dolphins sich von Ryan Tannehill trennen wollen und zuletzt kursierten außerdem auch Meldungen, dass der Stuhl von Coach Adam Gase womöglich wackelt - genau wie der von Football-Vizepräsident Mike Tannenbaum. Letzterer wohl deutlich stärker, als der von Gase.

In einem Spiel, in dem es für Miami rechnerisch nach der in vielerlei Hinsicht enttäuschenden Niederlage gegen Jacksonville nun auch um nichts mehr geht, dürfte das eine zentrale Storyline sein. Die Dolphins müssen dabei defensiv womöglich unter anderem auf Xavien Howard und Kiko Alonso verzichten.

Receiver DeVante Parker, dessen Fifth-Year-Option im Falle einer schweren Verletzung garantiert werden würde, soll dagegen auflaufen und dabei helfen, die starke Bills-Secondary für einige Big Plays zu schlagen.

Und die Bills? Buffalos Passing Game ist und bleibt wahnsinnig inkonstant - mehr ist mit Josh Allen (noch?) nicht möglich, und die Probleme in der Offensive Line und im Receiving-Corps helfen selbstredend wenig. Die große Frage auf dieser Seite des Balls aber wird sein: kann Miami Allen und das auf ihm aufbauende Run Game der Bills stoppen?

Bei Buffalo eine große Story ist zudem der Abschied von Kyle Allen. Der Defensive Tackle verkündete am Freitag, dass er seine Karriere nach dieser Saison beenden wird.

Green Bay Packers (6-8-1) - Detroit Lions (5-10) (So., 19 Uhr)

Die Lions konnten Minnesota in der Vorwoche das Leben überraschend schwer machen - was allerdings zu einem gehörigen Grad auch an der Tatsache lag, dass die Vikings zu lange zu stur an ihrem Run Game festhielten, und der Lions-Defense so in die Karten spielten.

Diesen Fehler dürften die Packers, bei denen Aaron Rodgers auch weiterhin spielt, nicht begehen; und ohne Ziggy Ansah ist der ohnehin inkonstante Pass-Rush der Lions zu harmlos, um die ebenfalls von Verletzungen geplagte Packers-Line konstant unter Druck zu setzen. Verzichten müssen die Packers wohl auf Receiver Equanimeous St. Brown.

Falls die Lions Green Bays Passing-Offense nicht signifikant einschränken können, sollte Detroit nicht die Feuerkraft haben, um offensiv mithalten zu können. Für Kerryon Johnson ist die Saison inzwischen, genau wie für Marvin Jones, verletzungsbedingt beendet, sodass lediglich Kenny Golladay eine echte Gefahr für Defenses bedeutet. Das Passing Game ist auch im Scheme zu harmlos und zu horizontal, und das Run Game längst nicht mehr so dominant wie phasenweise früher in dieser Saison.

New England Patriots (10-5) - New York Jets (4-11) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Für New England ist die Ausgangslage im Playoff-Seeding einfach: ein eigener Sieg bei Niederlagen der Chiefs und der Chargers, und New England würde noch bis auf den Nummer-1-Seed klettern. Gewinnen die Pats, wäre zumindest der Nummer-2-Seed und damit die Erstrunden-Bye-Week sicher. Sollte es eine Niederlage geben, könnte Houston New England noch verdrängen. Selbst ein Abrutschen auf den vierten Seed wäre dann noch möglich.

Auch wenn die Patriots das Playoff-Ticket durch den zehnten Division-Sieg (Nummer 15 in den letzten 16 Jahren) in Folge sicher in der Tasche haben: eine Niederlage sollte es mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf gegen den Division-Rivalen nicht setzen. Dabei kann New England gleich zeigen, welche Ideen es ohne Josh Gordon geben könnte - individuell wie auch schematisch.

Denn: durch Gordons Verlust fehlt den Patriots ein klarer Nummer-1-Receiver, der Defenses vertikal bedroht und etwa die taktische Aufstellung eines Safetys auf dem Feld diktieren kann. Rob Gronkowski kann diese Aufgabe derzeit nicht übernehmen und zu Beginn der Saison war mehrfach zu sehen, welche große Probleme die Pats-Offense bekam, wenn Defenses Gronk ausschalten konnten. Die Jets haben in Jamal Adams eine gute Option genau hierfür, müssen allerdings auf Cornerback Morris Claiborne verzichten.

Somit könnte es von den Patriots, wie schon in der Vorwoche gegen Buffalo, ein Run-lastiges Spiel werden - aber auch die andere Seite des Balls bringt Spannung mit: Sam Darnold hatte jetzt mehrere sehr gute Spiele in Folge; welchen Ansatz wählt New England gegen den Rookie-Quarterback? Im ersten Saison-Duell dieser beider Teams war Darnold nicht fit, und Josh McCown wurde bei fast der Hälfte seiner Dropbacks geblitzt. Durchaus vorstellbar, dass Darnold eine ähnliche Aufgabe erwartet. Quincy Enunwa, der am Freitag eine Vertragsverlängerung unterschrieb, genau wie Jermaine Kearse stehen dabei nicht zur Verfügung.

New Orleans Saints (13-2) - Carolina Panthers (6-9) (So., 19 Uhr)