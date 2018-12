NFL Week 15 Roundup: RedZone-Konferenz, Highlights, Videos, Ergebnisse

Die ersten echten Entscheidungen in dieser NFL-Saison stehen bevor! Kann Chicago die Playoff-Träume der Packers endgültig begraben? Können die Colts auch die Cowboys schlagen? Finden die Vikings zurück in die Spur? Und gelingt es den jetzt richtig unter Druck stehenden Steelers endlich, die New England Patriots zu bezwingen? Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 15 Previews:

Chicago Bears (9-4) - Green Bay Packers (5-7-1) (So., 19 Uhr)

Für die Packers sind nach dem Sieg über die taumelnden Falcons im ersten Spiel nach der Entlassung von Coach Mike McCarthy die Playoffs tatsächlich noch in Reichweite; doch die Mindestvoraussetzung dafür sind drei eigene Siege zum Saison-Endspurt, andernfalls dürfte Green Bay auch diverse Schützenhilfe nicht reichen.

Diese unwahrscheinliche Mission wird direkt auf eine harte Probe gestellt. Die Bears kommen mit dem durch eine herausragende Defense ermöglichten Sieg über die Rams im Gepäck - umso wichtiger wäre es für die Packers, wieder einige Leistungsträger in der Offensive Line zurück zu bekommen. Gegen Atlanta fehlten am Sonntag mit Bryan Bulaga, Byron Bell und Lane Taylor beide Starting-Guards sowie der Starting-Right-Tackle verletzt. Bulaga muss definitiv erneut passen.

Was gegen eine harmlose Falcons-Defense letztlich keine große Rolle spielte, wäre gegen Chicago vom Start weg eine enorme Hypothek. Die Bears zeigten gegen L.A. einmal mehr, dass sie vor allem mit Mack und Hicks in der Front auch ohne Blitzing einen sehr gefährlichen Pass-Rush haben. Und Aaron Rodgers hat in dieser Saison mit Pressure deutliche Probleme.

Im Run Game jedenfalls dürfte Green Bay nicht allzu erfolgreich sein. Chicago hat eine der Top-Run-Defenses der Liga, das bekamen auch die Rams zu spüren; und Packers-Interims-Coach Joe Philbin war gegen Atlanta ohnehin zögerlich mit Aaron Jones und dem Run Game.

Defensiv sollten die Bears also einen guten Zugriff auf das Spiel haben, sofern Rodgers die Partie nicht im Alleingang an sich reißt. Gleichzeitig aber ist auch klar: Chicago braucht mehr von der eigenen Offense, und namentlich von Quarterback Mitch Trubisky. Der hatte gegen die Rams erneut einige desolate Fehlwürfe, teilweise aufgrund zu hoher Pässe, teilweise aufgrund klarer Fehl-Reads. Eine vielseitige, wenngleich in der Front durch Verletzungen dezimierte Packers-Defense könnte zumindest Letzteres noch forcieren.

Atlanta Falcons (4-9) - Arizona Cardinals (3-10) (So., 19 Uhr)

Die Falcons sind vermutlich das enttäuschendste Team dieser Saison - statt Titelanwärter zu sein blickt man mehr und mehr auf einen Top-8-Draft-Pick. Das war lange mit den Problemen und Ausfällen in der Defense zu erklären, seit mehreren Wochen aber hat auch die Offense merklich abgebaut. Das beginnt in der Offensive Line, wo Atlanta insbesondere in der Interior Line einige Ausfälle hat. Matt Ryan stand so zu häufig unter Druck und das Run Game ist seit Wochen inkonstant.

Letzteres könnte sich in diesem Matchup ändern. Die Cardinals haben es auch nach 13 Saisonspielen nicht geschafft, die eigene Run-Defense in den Griff zu bekommen - im Vorfeld der Saison vom neuen Head Coach Steve Wilks noch als eine Priorität ausgerufen. Detroit war in der Vorwoche in der Lage, spät im Spiel mit einem nahezu ausschließlich aus Runs bestehenden Drive die Partie zu entscheiden; zu häufig schon gab es diese Situationen für die Cardinals-Defense.

Arizonas Pass-Rush dagegen sollte in der Lage sein, den Falcons ebenfalls Probleme zu bereiten. Doch reicht das? Denn umgekehrt wird auch ein durchwachsener Falcons-Pass-Rush gegen die schlechteste Offensive Line der Liga Druck kreieren können - und dann ist das Passspiel über Rookie Josh Rosen zu inkonstant. In aller Regel gibt es einige gute Drives pro Spiel, in der Summe aber bei Weitem nicht genug.

Die Cardinals könnten in dieser Partie umgekehrt über das Run Game gegen eine der anfälligsten Run-Defenses der Liga einen Zugriff auf das Spiel bekommen. Doch wenn die bessere Passing-Offense das Duell zweier schlechter Teams gewinnt, dann sollte Atlanta trotz aller Probleme diese Partie gewinnen können.

Buffalo Bills (4-9) - Detroit Lions (5-8) (So., 19 Uhr)

Die Erfolgsformel für die Bills ist relativ leicht erklärbar: eine durch die Bank weg gute Defense mit vor allem einer talentierten Secondary, sowie eine Offense, die primär über Josh Allen als Runner funktioniert. Allen ist als Passer genauso inkonstant und fehlerhaft, wie im College zu beobachten war - als Runner aber ist er eine echte Gefahr

Das führt in dieser Woche zu einem interessanten Matchup: Buffalos Rookie führt alle Quarterbacks in Rushing-Yards an (490 Yards), auf der anderen Seite hat keine Defense weniger QB-Rushing-Yards zugelassen, als die der Lions (62 Yards; keine andere Defense unter 90).

Buffalos Game Plans war in dieser Hinsicht in den vergangenen Wochen durchaus extrem, seit Week 12 hat Allen 335 Rushing-Yards - so viele Rushing-Yards über ein 3-Spiele-Fenster hatte kein Quarterback mehr seit Tobin Rote 1951. Umso spannender wird es, was passiert, falls Detroit die Bills hier limitieren kann. Denn im Run Game müssen die Bills wohl ohne LeSean McCoy auskommen, und das Receiving-Corps ist ohnehin extrem limitiert. Auch hinter dem Einsatz von Chris Ivory steht noch ein größeres Fragezeichen.

Auf der anderen Seite aber ist auch Detroits Offense nicht gerade furchteinflößend. Kerryon Johnson fällt abermals aus, das Passing Game ist sehr konservativ und hat - umso mehr ohne den verletzten Marvin Jones - kaum noch Explosivität. Gegen diese Bills-Defense könnte das problematisch sein und zu einem Low-Scoring-Game führen.

Cincinnati Bengals (5-8) - Oakland Raiders (3-10) (So., 19 Uhr)

Beide Teams kommen in einer generell verlorenen Saison mit einem guten Spiel im Gepäck in dieses Duell: die Bengals forderten den Chargers in L.A. überraschend viel ab und hatten spät die Chance auf den Ausgleich, während Oakland - das durch die Entlassung von Geschäftsführer Reggie McKenzie unter der Woche noch mehr Jon Grudens Team wurde - die Steelers zuhause gar schlagen konnte.

Der Weg für Cincinnati, um die Raiders zu schlagen, sollte relativ klar sein. Das Passing Game über Jeff Driskel und ohne den verletzten A.J. Green ist nur bedingt erfolgsversprechend, auch wenn man die Raiders hier nach wie vor sehr gut attackieren kann. Der Lichtblick für Cincinninati über die letzten Wochen war jedoch eher das Run Game und ganz konkret Joe Mixon. Der entwickelt sich immer mehr zu einem konstanten 3-Down-Back und sollte der Raiders-Run-Defense allerhand Probleme bereiten können.

Auf der anderen Seite des Balls muss es den Bengals gelingen, Derek Carr unter Druck zu setzen. Die Steelers hatten damit in der Vorwoche überraschend große Probleme, und Cincinnatis Pass-Rush ist nun schon seit einer Weile eher auf der harmlosen Seite der NFL zu finden. Carr hatte jetzt mehrere gute Spiele, gerade wenn der Gegner ihn nicht unter Druck setzen konnte. Dann könnte auch Tight End Jared Cook ein Matchup-Problem für Cincinnati werden.

Indianapolis Colts (7-6) - Dallas Cowboys (8-5) (So., 19 Uhr)