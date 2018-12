Week 15 Samstagsspiele: Playoff-Chance für die Browns?

Die NFL biegt auf die Zielgerade ein, und das bedeutet auch: Football schon am Samstag! Dabei steht vor allem für die Houston Texans bei den New York Jets einiges auf dem Spiel, Houston würde bei einer weiteren Niederlage die Colts in Schlagdistanz kommen lassen. Anschließend kämpfen die Denver Broncos gegen Cleveland um die letzte Playoff-Hoffnung, beide Spiele am Samstagabend gibt es live auf DAZN zu sehen.

Week 15 Samstagsspiele Preview:

New York Jets (4-9) - Houston Texans (9-4) (Sa., 22.30 Uhr live auf DAZN)

Schon seit einer ganzen Weile ist das größte Problem der Texans kein Geheimnis - die Offensive Line war und ist die Achillesferse dieses Teams und könnte letztlich Houstons Saison auch nach wie vor beenden. Aber: Die Texans haben sich hier verbessert, sind in Pass-Protection zumindest stabiler und im Run-Blocking phasenweise sogar gut geworden. Keine verheißungsvollen Nachrichten für ein Jets-Team, das defensiv auch in Woche 15 noch nach seinem Pass-Rush sucht.

Allerdings kann New York zumindest die Vorwoche als Mutmacher verwenden. Die Colts nämlich kontrollierten die Line of Scrimmage gegen die Texans im Run Game und setzten Deshaun Watson bei 20 seiner 46 Dropbacks unter Druck. Indianapolis ist ein physisches, explosives Team, aber keines mit einem dominanten Pass-Rusher. Können die Jets hier möglicherweise ansetzen? Und wie aggressiv geht Gang Green im Blitzing zu Werke?

Sollte sich New York zu einem Blitz-lastigeren Ansatz entscheiden, wird die Coverage dahinter auch ein spannendes Thema. Die Jets haben in Trumaine Johnson und Morris Claiborne individuelle Qualität in der Secondary - doch trauen sie aus ihren Man-Konzepten heraus einem der beiden zu, DeAndre Hopkins häufiger in Eins-gegen-Eins-Coverage zu nehmen?

Das könnte eine zentrale Rolle im defensiven Game Plan einnehmen, mit dem Run auf der anderen Seite sollte New York nicht allzu große Probleme haben: die Run-Defense ist vermutlich die größte Stärke dieses Jets-Teams.

Das Thema Run Game könnte auf der anderen Seite des Balls allerdings ganz anders aussehen. Isaiah Crowell (Zehverletzung) ist angeschlagen und könnte ausfallen. Gleiches gilt für Receiver Quincy Enunwa, der sich eine Knöchelverletzung zugezogen hat.

Somit erwartet Sam Darnold möglicherweise doch wieder ein schweres Spiel. New Yorks Rookie-Quarterback hatte gegen die Bills in der Vorwoche eines seiner besten Saisonspiele und konnte mit mehreren spektakulären Pässen glänzen. Gleichzeitig aber kam die meiste gute Production im Passspiel aus einer sauberen Pocket, auch weil die Bills ihn nur sehr selten blitzten. Houston sollte mit J.J. Watt und Co. in der Lage sein, Darnold auch ohne Blitzing unter Druck zu setzen.

Gewinnen die Texans, wäre es ein riesiger Schritt Richtung Playoffs. Houston hätte dann drei Spiele Vorsprung auf die Titans und die Colts, die beide am Sonntag ran müssen. Dann würde über die letzten beiden Spiele (in Philly, gegen Jacksonville) ein Sieg reichen, um sicher aus eigener Kraft die Division zu gewinnen. Verlieren Tennessee und Indianapolis am Sonntag, wäre bei einem Texans-Sieg über die Jets bereits alles klar.

Denver Broncos (6-7) - Cleveland Browns (5-7-1) (So., 2.20 Uhr live auf DAZN)

Die überraschende Niederlage in San Francisco in der Vorwoche war ein heftiger Tiefschlag für ein Broncos-Team, das bis dahin noch mitten drin war im Playoff-Rennen. Doch neben den Ausfällen von Chris Harris und Emmanuel Sanders, die auf beiden Seiten des Balls eine riesige Lücke hinterlassen, wurden auch die grundlegenden Probleme dieses Broncos-Teams mehr als deutlich.

Seit einigen Wochen schon fehlt den Broncos eine vertikale Komponente im eigenen Passing Game; das liegt vor allem an der Art und Weise, wie Case Keenum nach einem wilden Gunslinger-Start in die Saison inzwischen spielt. Keenum ist hier deutlich zurückhaltender geworden, was zu weniger Turnovern, aber auch weniger Explosivität im Passing Game geführt hat. Der Trade von Demaryius Thomas sowie die Verletzung von Sanders helfen dabei selbstredend wenig

In der Folge sind die Broncos deutlich abhängiger von Big Plays im Run Game, Phillip Lindsay wurde hier über die vergangenen Wochen der Motor dieser Offense. Wenn Denver im Run Game allerdings gestoppt wird, dann hatte man zuletzt mehrfach den Eindruck, dass eine echte Alternative fehlt.