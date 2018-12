NFL-Spielbericht: Two-Point-Conversion! Chargers-Comeback schockt die Chiefs

In unfassbar dramatischer Manier haben die Los Angeles Chargers einen wahnsinnig wichtigen Division-Sieg gegen die Kansas City Chiefs geholt. Beim 29:28 holte man spät einen 14-Punkte-Rückstand auf und entschied sich dann mutig, für 2 zu gehen. Mike Williams dominierte mit 3 Touchdowns!

Die Chiefs wollten mit einem Erfolg vor heimischer Kulisse den Division-Sieg eintüten, mussten dafür das aktuell für einige aber zweitbeste Team der AFC schlagen. Die Chargers hätten ihrerseits mit einem Sieg nicht nur die Bilanz der Chiefs ausgeglichen, sondern auch die Heimniederlage aus Week 1 gegen KC egalisiert. Enttäuschender jedoch hätte die Partie wohl nicht beginnen können, als mit einem Pick von Philip Rivers beim ersten Passversuch. Es war die Einladung für die heiße Chiefs-Offense, die wie L.A. ohne die ersten beiden Running Backs des Depth Charts in die Partie ging, den Ton in dieser Partie anzugeben.

Patrick Mahomes zeigte gleich bei seinem ersten Drive einiges aus seinem bemerkenswerten Skill-Set und fand in einem nahezu verloren geglaubten Play von der Seitenauslinie aus Demarcus Robinson in der Endzone. Der Pass Rush der Chiefs, der schon früh Vorteile gegenüber L.A.'s O-Line hatte und 2,5 Sacks im ersten Durchgang aus Chris Jones bekam, zwang die Chargers erneut schnell vom Feld. Und das war kein gutes Zeichen für die Gäste, denn erneut war das fantastisch anzusehende Scheme von Andy Reid erfolgreich. Mit einer Menge Misdirection und Screen Plays, bei denen die Receiver so viel Platz hatten, dass die O-Line noch nicht einmal als Blocker fungieren mussten, marschierten die Chiefs wieder das Feld hinunter. Schließlich war es Darrel Williams, der den Vorsprung auf 14 erhöhte.

Elementar war für die Chargers deshalb die Antwort, die darauf folgte. Rivers, der weiterhin unter großem Druck stand, ging weiter großes Risiko bei seinen Pässen. Diesmal allerdings wurde er, während Keenan Allen das Spiel verletzungsbedingt verlassen musste, unter der Mithilfe von Tyrell und Mike Williams belohnt. Die Chargers hatten Größenvorteile gegenüber der Chiefs-Secondary. Diese kamen auch bei Mike Williams' Touchdown zum 7:14 zur Geltung. Zwei Entscheidungen, die auf beiden Seiten nicht zu gefallen wussten, beendeten die darauffolgenden Drives. Zunächst puntete KC bei 4th-and-3 in Chargers-Territory. Dann warf Rivers - erneut unter Druck stehend - seine zweite Interception des Tages.

Los Angeles Chargers: 14-Punkte-Rückstand mit 5 Minuten Restspielzeit

Die Chiefs konnten auch im zweiten Durchgang den ersten Schlag setzen, als sich Damien Williams mit einem 2-Yard-Score für seine starke Leistung belohnte. Im Gegenzug jedoch antworteten die Chargers wieder direkt. Mike Williams lief nach einem Toss für seinen zweiten Touchdown des Tages in die Endzone. Und nach zwei schnellen Punts ging das Spiel wieder von vorne los. 13 Plays für den zweiten Touchdown von Damien Williams. Die Chargers antworteten direkt mit 11 Plays und dem ersten Score für L.A.'s Lead Back des Tages, Justin Jackson: 21:28.

Nach 3 Plays für -5 Yards, begünstigt durch einen False Start, sollten die Chargers schlussendlich doch noch einmal die Chance auf einen finalen Score bekommen, der das Spiel ausgleichen würde. Und siehe da: Nach zwei Big Plays über Travis Benjamin gelangen die Chargers bis in die Red Zone der Chiefs. Hier suchte Rivers direkt den Weg in die Endzone, doch wurde Mike Williams bei seinem Catch-Versuch hauchzart von Kendall Fuller berührt. Die Refs entschieden auf PI. Die Chance also auf das Big Play und wer anders hätte es in diesem Spiel besorgen können als Mike Williams. Nach einem leichten Push gegen Orlando Scandrick war er frei für den Touchdown-Catch: Chiefs 28. Chargers 27.

Was nun noch fehlte, war der Extra-Punkt. Doch wollten die Chargers nicht diesen und eine Overtime, in der womöglich Mahomes noch einmal eine Chance erhalten würde. Stattdessen entschied sich Anthony Lynn dafür, für 2 zu gehen. Mike Williams tauchte in der Endzone wieder vollkommen frei auf, nachdem Scandrick und Fuller die Zuteilung verpatzten und somit den Chargers den Sieg schenkten. Die Bolts sichern sich damit die erste Playoff-Teilnahme seit 2013.

Chiefs vs. Chargers - die wichtigsten Statistiken

Kansas City Chiefs (11-3) - Los Angeles Chargers (11-3) 28:29 (14:0, 0:7, 7:7, 7:15) BOXSCORE

Der Star des Spiels: Mike Williams (Los Angeles Chargers)

Das endgültige Breakout-Game für Mike Williams! Nachdem sich Keenan Allen früh verletzte war bereits zu erkennen, dass Rivers den Weg zum großen Receiver suchen würde. Und der bedankte sich, in dem er seine physischen Vorteile gegenüber der Chiefs-Secondary grandios einsetzte. 2 Receiving-Touchowns, 1 Rushing-Touchdown, 1 Two-Point-Conversion: Welch ein Spiel!

Der Flop des Spiels: Chiefs Secondary

Es begann eigentlich wunderbar. Erst kam Steven Nelson mit einem Pick beim ersten Pass-Versuch von Rivers davon. Kurz vor der Pause durfte Kendall Fuller Rivers intercepten. Doch das war lange nicht genug. Nicht nur verpasste man in der Secondary weitere Turnover-Möglichkeiten, sondern beging man im finalen Teil der Partie auch noch kostspielige Vergehen. Die Busted Coverage, für welche Orlando Scandrick oder Kendall Fuller verantwortlich waren, war dann spielentscheidend.

Analyse Chiefs vs. Chargers: Die Taktiktafel