NFL Week 14 Roundup: Must-Win-Games so weit das Auge reicht

Das Playoff-Rennen geht in die heiße Phase. Zahlreiche Teams kämpfen schon jetzt um ihre letzten Postseason-Chancen. Die Saints wollen in Tampa gleich in doppelter Hinsicht Wiedergutmachung betreiben, während es in Kansas City zum Kampf der Extreme kommt. In der AFC South und der NFC East warten echte Division-Kracher. Und: Green Bay erlebt den Beginn der Post-McCarthy-Ära.

Buffalo Bills (4-8) - New York Jets (3-9) (So., 19 Uhr)

Ein Duell, das in der Gegenwart kaum für schnalzende Zungen sorgen dürfte. Sowohl die Bills als auch die Jets sahen über weite Strecken der Saison nicht gut aus, mit dem Playoff-Rennen haben beide Franchises wenig überraschend nichts mehr zu tun. Aber: Für die Zukunft könnte das Duell am Sonntag richtungsweisend sein.

Zum einen sehen wir die beiden Rookie-Quarterbacks Josh Allen und Sam Darnold im direkten Duell. Beide Youngster verpassten bereits mehrere Spiele in dieser Saison, im ersten Aufeinandertreffen der Bills und Jets hieß das Quarterback-Duell noch Matt Barkley gegen Josh McCown (Uff!), nun sehen wir wohl erstmals die beiden Rookies gegeneinander. Darnold kehrt nach einer dreiwöchigen Pause aufgrund einer Schulterverletzung zurück, Allen zeigte in den letzten zwei Wochen zwar etwas unkonventionelle, aber durchaus überzeugende Leistungen - mit rund 200 Rushing Yards!

Gleichzeitig dürfte das Spiel aber natürlich auch große Auswirkungen auf die Draft-Reihenfolge im kommenden Jahr haben. Nach sechs Niederlagen in Serie würden die Jets aktuell an dritter Position wählen, der Nummer-eins-Pick scheint weiterhin in Reichweite. Mit nur einem Sieg mehr als New York stehen die Bills mittlerweile nur noch am Rande der Top 10: Aktuell wäre Buffalo an neunter Stelle dran. Diese Platzierungen dürften sich am Montag schon wieder verändert haben.

Washington Redskins (6-6) - New York Giants (4-8) (So., 19 Uhr)

Von Verletzungen gebeutelt, droht die anfangs durchaus vielversprechende Saison der Redskins nun ein verlorenes Jahr zu werden. Mit einer soliden Defense, angeführt von einer starken Defensive Line, sowie einer konservativen, aber durchaus fähigen Offense, lag das Team von Head Coach Jay Gruden lange auf Playoff-Kurs. Zahlreiche Ausfälle in der Offensive Line, im Receiving-Corps sowie nun sogar bei den Quarterbacks haben dieses Unterfangen jedoch zu einem Mammutprojekt werden lassen.

Mit Mark Sanchez under Center darf man davon ausgehen, dass Washington erzkonservativ in das Spiel am Sonntag gehen wird. Adrian Peterson darf sich auf viele Carries einstellen, zudem sollte das Kurzpassspiel noch stärker im Fokus stehen. Immerhin: Gegen Tight Ends zeigten die Giants defensiv in dieser Saison schon mehrfach ihre Probleme. Zudem fehlt Safety Landon Collins, der auf IR gesetzt wurde und dieses Jahr nicht mehr zum Einsatz kommen wird.

Nach drei Siegen (und einer knappen Niederlage gegen den amtierenden Champ) in den letzten vier Spielen kann New York derweil sogar mit einer kleinen Portion Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Gegen die zunehmend schwächelnde Run-Defense der Redskins könnte Saquon Barkley der Schlüssel zum Sieg werden. Immer interessant zudem natürlich: Das Duell der Erzfeinde Odell Beckham Jr., der in den letzten vier Spielen vier Touchdowns verbuchen konnte, und Cornerback Josh Norman.

Tampa Bay Buccaneers (5-7) - New Orleans Saints (10-2) (So., 19 Uhr)

Es ist keine drei Monate her, da sorgten die Bucs für eine echte Überraschung. Der Außenseiter aus Tampa Bay gewann mit Backup-Quarterback Ryan Fitzpatrick beim Super-Bowl-Mitfavoriten New Orleans. Fitzpatrick zerlegte die Saints-Defense und scorte fünf Touchdowns. Und Fans und Experten fragten sich: Können die Buccaneers oben mitspielen? Fallen die Saints defensiv in alte Muster zurück?

Heute lässt sich festhalten: nein. Trotz der meisten Passing Yards der Liga ist Tampa Bay (so gut wie) raus aus dem Playoff-Rennen und die Saints zählen, auch dank einer guten Defense, zu den besten Teams der Liga. Trotzdem bietet das Spiel erneut ordentlich Shootout-Potenzial! Die Offense rund um Quarterback Jameis Winston bringt genug Talent mit, um gegen jeden Gegner Punkte aufs Scoreboard zu bringen und die Saints dürften nach ihrer schlechtesten Offensiv-Leistung der Saison auf Rache aus sein.

Mit einem brutalen Pass-Rush sowie ihrer Schnelligkeit auf dem Linebacker-Level machten die Cowboys den Saints im Thursday Night Game vergangene Woche das Leben schwer. Tampa dürfte da genau der richtige Aufbaugegner sein. Kaum eine Defense ist anfälliger. Drew Brees, Alvin Kamara und Michael Thomas werden allesamt auf Monster-Performances schielen. Die große Frage: Kann Winston diese Offensiv-Power kontern? Und vor allem: Turnover vermeiden. Nach elf Ballverlusten in nur vier Spielen blieb Winston, der weiter um seine Zukunft bei den Bucs spielt, nun zwei Spiele fehlerfrei. Mit Cameron Jordan, Sheldon Rankins, Marshon Lattimore und Co. in der Saints-Defense wartet nun jedoch ein anderes Kaliber auf den 24-Jährigen.

Miami Dolphins (6-6) - New England Patriots (9-3) (So., 19 Uhr)

Eine Woche. Nur in einer einzigen von dreizehn Wochen in dieser Saison wiesen die Dolphins eine negative Bilanz auf. Seit Saisonbeginn halten sich die Dolphins im Kreis der soliden Teams und zumindest in Reichweite der Playoff-Ränge - doch kaum jemand spricht über Miami. Mit den Patriots und den Vikings als Gegner in den nächsten beiden Spielen könnte dieser durchaus respektable Ritt in den kommenden zwei Wochen allerdings enden.

Ryan Tannehill. William Hayes. Albert Wilson. Jakeem Grant. Trotz zahlreicher schwer wiegender Verletzungen hat Head Coach Adam Gase immer wieder Wege gefunden, seinem Team zumindest eine Chance auf den Sieg zu geben. Ob das gegen auch gegen die Patriots gelingen kann, erscheint allerdings äußerst fraglich - erst Recht, weil Star-Cornerback Xavien Howard (Knie) ausfällt.

Trotzdem: Ein Selbstläufer erwartet New England nicht. Tatsächlich verloren die Patriots vier ihrer letzten fünf Spiele in Miami. Darüber hinaus erscheint die Patriots-Offense in dieser Saison immer noch gut, aber lange nicht mehr so dominant wie noch in den Vorjahren. Die Dolphins zeigten sich in dieser Saison durchaus anfällig in der Verteidigung von Running Backs. James White und Sony Michel könnten ein großes Spiel feiern.