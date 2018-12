NFL-Spielbericht: Chicago vs. L.A. - Bears-D erteilt Rams Lehrstunde

In Week 14 haben die Chicago Bears einen beeindruckenden Sieg gegen die Los Angeles Rams einfahren können. Beim 15:6 zeigte die Bears-D einer der besten Offenses der Liga die Grenzen auf und erzwang vier Interceptions von Jared Goff. Doch auch Mitch Trubisky hinterließ keinen guten Eindruck. Das Spiel wurde durch einen genialen Moment entschieden.

Bears gegen Rams bedeutete für viele das große Duell zwischen Defense und Offense und die Frage, ob Elite-Defenses heutzutage noch mit Elite-Offenses mithalten können. Und wer die erste Halbzeit gesehen hat, musste sagen: Definitiv! Die Bears hielten L.A. in den ersten drei Drives bei mickrigen 33 Yards. Und hier waren wir schon Mitte des zweiten Viertels. Deshalb sah sich Sean McVay auch dazu gezwungen, in die Trickkiste zu greifen.

Doch auch ein erfolgreicher Fake-Punt von Johnny Hekker resultierte lediglich in einem Drive, welcher in einem Field-Goal-Versuch endete. Da sah die Offense der Bears eigentlich besser aus. Eigentlich. Denn wo die Bears-Drives mit effektiven Elementen im Laufspiel versehen waren, war Mitch Trubisky (16/30, 110 YDS, TD, 3 INT) im Passing Game unglaublich inkonstant. Die beiden Interceptions des Bears-Quarterbacks im ersten Durchgang waren horrende Missed Throws. Erst überwarf er Josh Bellamy deutlich, dann warf er den Ball in Richtung eines komplett gedeckten Taylor Gabriel.

Doch da auch Jared Goff nicht den besten Tag erwischte, ging das Spiel ausgeglichen in die Kabine. Goff wurde bei einem Wurfversuch von Left Tackle Andrew Withworth berührt, der sein Duell mit Jonathan Bullard verlor. Der flatternde Ball landete in den Händen von Roquan Smith. Goffs Hail-Mary-Versuch in letzter Sekunde wurde von Eddie Jackson abgefangen.

Bears vs. Chiefs: Kansas Citys D-Liner sorgen für Touchdown

Auch im zweiten Durchgang wurde der Rams-Offense gleich einmal der Stecker gezogen. Bears-Lineman Eddie Goldman brachte Goff in der eigenen Endzone zu Boden und leitete den perfekten Start in Durchgang Zwei ein. Die Bears marschierten nämlich bis 2 Yards vor die gegnerische Endzone und brachten plötzlich fünf Defensive Spieler auf das Feld, um das Third Down auszuspielen. Tackle Bradley Sowell fing den Play-Action-Pass von Trubisky für eine 15:6-Führung.

Doch auch durch diese Watschn wurden die Rams nicht wach. Im Gegenteil. Erst gabs ein Three-and-Out, dann warfen beide Quarterbacks wieder katastrophale Interceptions. Und auch im Kicking-Department ließen beide Crews noch Versuche ungenutzt. Und da der Bears-Pass-Rush konstant mit vier Mann großen Druck auf Goff (20/44, 180 YDS, 4 INT), welcher noch eine vierte Interception warf, ausüben konnte und Chicagos Linebacker überragten, ging das Resultat vollkommen in Ordnung.

Die Bears landen einen Statement-Erfolg und setzen sich mit einer Bilanz von 9-4 erst einmal von den Vikings ab. In Sachen Playoff-Bye müsste man wohl noch die Rams einholen und das scheint nicht mehr machbar. L.A. hingegen hat die Spitzenposition in der NFC wieder an die Saints abgegeben.

Bears vs. Rams - die wichtigsten Statistiken

Chicago Bears (9-4) - Los Angeles Rams (11-2) 15:6 (3:3, 3:3, 9:0, 0:0) BOXSCORE

In der ersten Halbzeit hielten die Bears Todd Gurley bei 11 Rushing Yards in 5 Versuchen. Der niedrigste Wert in dieser Saison für Gurley und der zweitniedrigste in seiner Karriere.

Die Bears haben ihre Gegner in dieser Saison schon in 7 Spielen bei 6 oder weniger Punkten zur Halbzeit gehalten. Bestwert in der Liga. Die Rams kamen dagegen als dritterfolgreichstes Team mit 17,3 erzielten Punkten pro Spiel in der ersten Halbzeit ins Spiel. Nie haben sie in dieser Saison weniger Punkte als gegen die Bears erzielt.

Die Rams haben nun im zweiten Spiel in Folge einen Touchdown durch einen gegnerischen Offensive-Line-Spieler zugelassen.

Die Bears haben nun schon mehr Interceptions (25) als in den letzten drei Spielzeiten zusammen (24).

Jared Goff hat zum ersten Mal in seiner Karriere 4 Interceptions geworfen.

Der Star des Spiels: Roquan Smith (Chicago Bears)

Hinter einer bärenstarken D-Line spielten auch die Linebacker der Bears hervorragend. Unglaublich schnell erkannten sie Screen-Plays und waren hervorragend im Tackling. Smith war gegen den Run und in Coverage eine absolute Bank und krönte seine Performance mit dem ersten Pick seiner Karriere.

Der Flop des Spiels: Jared Goff (Los Angeles Rams)

Nach einem dürftigen Auftritt gegen die Lions spielte Goff gegen die Bears das schlechteste Spiel seiner Saison. Zahlreiche ungenaue Pässe und Unstimmigkeiten mit den Receivern. Goff warf Pässe in Coverage und verschuldete mindestens drei Picks. Dann ließ er sich zu lange gegen den effektiven 4-Men-Rush der Bears Zeit und trug an mehreren Sacks Mitschuld.

Analyse Bears vs. Rams: Die Taktiktafel