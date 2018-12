Oakland Raiders verpflichten TV-Experte Mike Mayock als GM

Die Oakland Raiders haben ihren neuen General Manager offenbar gefunden. Es wird Draft-Experte Mike Mayock, der bislang für das NFL Network tätig war.

Die Raiders hatten wenige Wochen zuvor den bisherigen Amtsinhaber Reggie McKenzie freigestellt und seither einen Nachfolger gesucht. Eine Entlassung McKenzies war indes bereits beim Amtsantritt vom neuen Head Coach Jon Gruden Anfang 2018 erwartet worden, da dieser essenziell die volle Kontrolle über den sportlichen Bereich übernommen hatte.

Mayock spielte Anfang der 80er Jahre insgesamt drei Jahre in der NFL für die Pittsburgh Steelers und New York Giants. Zwischenzeitlich war er auch in Kanada für die Toronto Argonauts als Safety aktiv.

Seit 2004 war Mayock für das NFL Network in diversen Rollen tätig. Zudem arbeitete er unter anderem für CBS Sports, ABC, ESPN und FOX. Er fungierte als Co-Kommentator, Sideline-Reporter und letztlich Draft-Experte.

Sein GM-Job für die Raiders wird indes sein erster Posten in der NFL. Mit Gruden trifft er jetzt auf einen Coach, der selbst jahrelang als TV-Experte für ESPN tätig war und nach mehreren Jahren im Fernsehen zur Saison 2018 aus seinem sportlichen Ruhestand zurückgekehrt war.