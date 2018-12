NFL Playoff Spielplan: Termine und Paarungen für die Wildcard-Runde

Die Regular Season ist beendet, der Playoff-Spielplan steht fest! SPOX gibt den Überblick über die kommenden Wochen und zeigt, wer wann gegen wen spielt. Alle Playoff-Partien gibt es live auf DAZN zu sehen.

NFL Playoff Schedule - die Wildcard-Runde im Überblick

Die Wildcard-Runde eröffnet die Postseason am kommenden Wochenende. Los geht's in Houston, und das direkt mit einem Division-Duell. Die Partien im Überblick:

Tag Uhrzeit Heim-Team Auswärts-Team Sa., 5.1. 22.35 Uhr Houston Texans Indianapolis Colts So., 6.1. 2.15 Uhr Dallas Cowboys Seattle Seahawks So., 6.1. 19.05 Uhr Baltimore Ravens Los Angeles Chargers So., 6.1. 22.40 Uhr Chicago Bears Philadelphia Eagles

NFL Playoff-Schedule - die Divisional-Runde im Überblick

Mit der Divisional-Runde steigen dann auch die vier Top-Seeds beider Conferences in die Postseason ein, und das in dieser Reihenfolge:

Tag Uhrzeit Heim-Team Auswärts-Team Sa., 12.1. 22.35 Uhr Kansas City Chiefs TBA So., 13.1. 2.15 Uhr Los Angeles Rams TBA So., 13.1. 19.05 Uhr New England Patriots TBA So., 13.1. 22.40 Uhr New Orleans Saints TBA

Die Championship Games beider Conferences finden dann am Sonntag den 20. Januar statt. Super Bowl LIII steigt am 3. Februar in Atlanta.