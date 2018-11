NFL Week 11 Roundup: RedZone-Konferenz, Highlights, Videos, Ergebnisse

Week 11 steht in der NFL ganz unter dem Zeichen des Topspiels zwischen den Los Angeles Rams und den Kansas City Chiefs am Montagabend. Doch schon am Sonntag geht es bei einigen direkten Duellen im Kampf um die Playoffs richtig zur Sache. So empfangen die formstarken Indianapolis Colts die Tennessee Titans, während die Pittsburgh Steelers zu einer Revanche bei den Jacksonville Jaguars antreten. Zwei der besten Defenses treffen dann im Sunday Night Game aufeinander. Ab 19 Uhr gibt's am Sonntag wie gewohnt alle Spiele in der RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen.

NFL Week 11 Preview:

Bye Week: Bills, Browns, Dolphins, Patriots, Jets, 49ers.

Jacksonville Jaguars (3-6) - Pittsburgh Steelers (6-2-1) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Die Pittsburgh Steelers haben erst zweimal in ihrer Geschichte zwei Heimspiele in einer Saison an dasselbe Team abgegeben. Beide Male gehen auf das Konto der Jaguars. Die Vorzeichen vor dem jetzigen Duell sind nun aber komplett auf den Kopf gestellt. Die Steelers haben ihre letzten fünf Spiele gewonnen und können die Saison der Jaguars, welche ihre letzten fünf Spiele verloren haben, beenden.

Ben Roethlisberger dürfte besonders motiviert sein, hat er doch im Regular-Season-Aufeinandertreffen gegen Jacksonville im Vorjahr satte 5 Interceptions geworfen. Die im Vorjahr so dominante Defense der Jaguars, deren Twitter-Account sich kurzerhand in Sacksonville umtaufte, kommt über die letzten Partien aber weitaus harmloser daher. Eines der herausragenden Matchups dürfte wieder das Duell zwischen Antonio Brown und Jalen Ramsey werden. Im Vorjahr brachte Big Ben 6 seiner 10 Passversuche in Richtung AB an, wenn Ramsey in Coverage war. Zweimal allerdings wurde er intercepted.

Ähnliche Probleme wird Jacksonville den Steelers aber nur bereiten können, wenn man genügend Druck produzieren kann. Gegen eine der in dieser Saison besten O-Lines überhaupt wird es vor allem auf Yannick Ngakoue ankommen, der einer der wenigen ist, welcher in den letzten Wochen an seine Normalform herankommt.

Geht es darum, die gegnerische Pocket zu attackieren, so schauen die Jaguars derzeit sogar etwas neidisch nach Pittsburgh. Die Steelers sind das blitzlastigste Team der Liga und produzieren bei einer Blitz-Rate von 55,2 Prozent bei 43 Prozent ihrer Blitzes Pressure. Garniert wird das von der hervorragenden Interior Line, die für 40 Prozent der Pressures Pittsburghs verantwortlich sind.

Detroit Lions (3-6) - Carolina Panthers (6-3) (So., 19 Uhr)

Die Niederlage in Pittsburgh war eine krachende Ohrfeige, doch kam sie für die Panthers vielleicht genau zur rechten Zeit um zu verstehen, dass es noch einige Stellschrauben gibt, die man vor dem wahrscheinlichen Erreichen der Playoffs justieren muss. So schien man in Sachen Pass Protection während der Saison eigentlich alles im Griff gehabt zu haben, bis man von den Steelers hier einen ordentlichen Denkzettel verpasst bekommen hat.

Carolina wird auf einen weitaus weniger beängstigenden Pass Rush treffen, was Cam Newton mit Sicherheit zugutekommt. Der Panthers-QB spielt bei sauberer Pocket eine stark verbesserte Saison im Vergleich zum Vorjahr und wird gegen die Panthers weiter daran arbeiten wollen. Stärker verhält sich Detroit allerdings gegen den Run. Hier kontrollieren die Lions aufgrund von Damon Harrison und Da'Shawn Hand die Line of Scrimmage. Gelingt ihnen das aber auch gegen eines der besten Run Games der Liga?

Detroit Offense hingegen war in den letzten Wochen nichts als erschreckend. Sicher hat der Abgang von Golden Tate dazu beigetragen, doch schaffen es die Lions nicht, Matthew Stafford zu beschützen. Satte 18 Sacks gab es in den letzten zwei Spielen und so schafft es der Veteran nicht, irgendeinen Rhythmus aufzubauen. Stafford ist nämlich gerade dann stark, wenn er genügend Zeit hat, durch seine Reads zu gehen und seine Receiver anzuvisieren. Das gelingt derzeit überhaupt nicht.

Geht es also über das Run Game und den so stark aufspielenden Kerryon Johnson? Auch hier wird Detroit gegen eine der stärkeren Run Defenses der Liga größere Probleme bekommen. Vor einer kurzen Woche stehend - die Lions empfangen am Donnerstag an Thanksgiving Chicago - macht das weitere Programm aber nicht allzu große Hoffnung. Detroits O-Line sollte sich also lieber schnell wieder fangen.

Indianapolis Colts (4-5) - Tennessee Titans (5-4) (So., 19 Uhr)

In der AFC South kommt es zu einem heißen Duell zweier Teams, bei denen die Formkurven steil nach oben zeigen. Die Colts haben ihre letzten drei Spiele gewonnen und das mit einem dominanten Gesamtscore von 108:59. Die Titans hingegen gewannen ihre letzten beiden Spiele auf beeindruckende Art und Weise und beendeten dabei eine sieben Spiele andauernde Niederlagenserie gegen Tom Brady und die Patriots.

Ein weiterer Quarterback, gegen den es für Tennessee in der jüngeren Vergangenheit nicht gelaufen ist, ist Andrew Luck. Der Colts-QB konnte alle seiner neun Spiele gegen Tennessee gewinnen und hat gute Chancen, einen weiteren Sieg hinzuzufügen, wenn seine O-Line erneut derart stark für ihn blockt. Luck musste in den letzten vier Spielen lediglich 9 Hits hinnehmen. Und überhaupt wird Luck nur bei 2,6 Prozent aller Pass-Spielzüge gesacked.

Das weiß der 29-Jährige derzeit auszunutzen, als ob er nie verletzt gewesen wäre. Luck spielt bei sauberer Pocket enorm effizient und wirft dabei mit 1122 Air Yards für die fünftmeisten der Liga. Seine Touchdown-Ausbeute von 21 ist bei sauberer Pocket der zweitbeste Wert. Die Titans hatten in der Vorwoche mit einer ganzen Menge Blitzen, Stunts und Trap-Coverages gegen Brady Erfolg. Vermutlich wird man sich hiermit auch gegen Indy versuchen.

Die Titans-Offense ist auch nach den letzten zwei Siegen sicherlich nicht das beste, was die Liga zu bieten hat. Doch wirken die Designs immer effektiver und Mariota immer sicherer. Der Titans-Playcaller führte zuletzt diverse Option-Plays hervorragend aus und ließ die Defenses der Cowboys und Patriots damit alt aussehen. Außerdem spielt Mariota eine starke Saison gegen Pressure. Nur Drew Brees weist eine höhere Adjusted Completion Percentage bei Druck auf.

Atlanta Falcons (4-5) - Dallas Cowboys (4-5) (So., 19 Uhr)

Nach der unrühmlichen Niederlage der Falcons bei den Browns steht nun womöglich schon die Saison auf dem Spiel. Atlanta enttäuschte gegen Cleveland komplett und wurde auf nahezu allen Ebenen überpowered. Soll es mit den Playoffs noch etwas werden, dann müssen die krass von ihrer Offense abhängigen Falcons vor allem über das Passing Game effektiv sein.

Auf der defensiven Seite wird man im letzten Spiel ohne Deion Jones nämlich alle Hände damit zu tun haben, Ezekiel Elliott zu stoppen. Der Cowboys-Running-Back überragte in der Vorwoche beim Spiel gegen die Eagles und lief für 7,48 Yards pro Ballberührung. Ein derart mieses Tackling-Spiel wie gegen Cleveland könnte den Falcons also teuer zu stehen kommen, denn Zeke führt alle Running Backs in Runs von mindestens 15 Yards dominant an.

Doch nicht nur das Running Game der Cowboys gilt es im Auge zu behalten. Dallas zeigt sich nach den ersten beiden Einsätzen von Amari Cooper durchaus zufrieden mit dem Wideout, der so teuer ertradet wurde. Pro Football Focus verlieh dem ehemaligen Raider eine Receiving-Note von 85,9 für die ersten beiden Einsätze. Cooper, dessen Routen bei den Cowboys deutlich tiefer gehen als noch in Oakland, wäre damit sechstplatzierter unter allen Wide Receivern in der gesamten Saison.

