NFL Week 6: Diese Football-Spiele gibt es diese Woche live im TV und im Stream

Woche 6 in der NFL steht vor der Tür, mit dabei: Das erste London-Spiel für dieses Jahr, wenn die Seahawks auf die Raiders treffen. Außerdem müssen die ungeschlagenen Rams nach Denver zu den Broncos, Cincinnati empfängt die Steelers - und der Kracher der Woche steigt in New England, wo die Patriots auf die Kansas City Chiefs treffen.

Hier gibt's den Überblick für alle Fans in Deutschland: Welche Spiele kann man diese Woche wo live sehen?

NFL Week 6 live im TV und Stream: Freitag, 12.10.2018

Paarung Uhrzeit Übertragung New York Giants vs. Philadelphia Eagles 2.20 Uhr DAZN

NFL Week 6 live im TV und Stream: Sonntag, 14.10.2018

Paarung Uhrzeit Übertragung New York Jets vs. Indianapolis Colts 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Cleveland Browns vs. Los Angeles Chargers 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Houston Texans vs. Buffalo Bills 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Miami Dolphins vs. Chicago Bears 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Minnesota Vikings vs. Arizona Cardinals 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers 19 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Oakland Raiders vs. Seattle Seahawks (London) 19 Uhr ProSieben MAXX/ran.de Washington Redskins vs. Carolina Panthers 19 Uhr ran.de/DAZN Denver Broncos vs. Los Angeles Rams 22.05 Uhr ProSieben MAXX/ran.de Dallas Cowboys vs. Jacksonville Jaguars 22.25 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN Tennessee Titans vs. Baltimore Ravens 22.25 Uhr Game Pass & RedZone-Konferenz auf DAZN

Alle Spiele, die auf ProSieben MAXX, DAZN und ran.de laufen, sind natürlich ebenfalls als Einzelspiel im Game Pass und bei den Sonntagsspielen auch in der RedZone-Konferenz auf DAZN verfügbar.

NFL Week 6 live im TV und Stream: Montag, 15.10.2018

Paarung Uhrzeit Übertragung New England Patriots vs. Kansas City Chiefs 2.20 Uhr DAZN

NFL Week 6 live im TV und Stream: Dienstag, 16.10.2018

Paarung Uhrzeit Übertragung Green Bay Packers vs. San Francisco 49ers 2.15 Uhr DAZN

NFL-Kalender: Wann finden Playoffs und der Super Bowl statt?

Die wichtigsten weiteren NFL-Termine für diese Saison im Überblick:

14. Oktober: Das erste von drei London-Spielen der kommenden Saison findet statt: In Tottenham treffen die Oakland Raiders auf die Seattle Seahawks.

21./28. Oktober: Die anderen beiden London-Spiele steigen. Noch ist offen, in welcher Reihenfolge das passiert. Klar ist aber, dass die Jacksonville Jaguars gegen die Philadelphia Eagles und die Los Angeles Chargers gegen die Tennessee Titans spielen.

23./30 Dezember: Nach zwei Jahren mit voller Football-Breitseite an Weihnachten findet Week 16 der kommenden Saison am 23. Dezember statt. Das Regular-Season-Finale steigt dann dieses Mal am 30. Dezember, nicht an Silvester.

5./6. Januar 2019: Die Playoffs starten mit der Wild Card Runde.

3. Februar 2019: Super Bowl LIII steigt in Atlanta.

NFL live auf DAZN sehen: so geht's

Die Live-Spiele auf ProSieben MAXX sind regulär im Free-TV empfangbar, sowie parallel im Stream auf ran.de. Zusätzlich läuft auch ein Einzelspiel pro Woche bei ran.de im Stream. Auf DAZN gibt's die Primetime-Spiele (Thursday Night, Sunday Night, Monday Night), sowie die RedZone-Konferenz live. Auch DAZN hat zudem am frühen Sonntagabend eine Partie einzeln im Livestream.

Der Streaming-Dienst DAZN kostet 9,99 Euro im Monat und kann jederzeit gekündigt werden. Zudem ist es für Neukunden möglich, das komplette Angebot (neben der NFL unter anderem mit der NBA, Premier League, Champions League und vielem mehr) für 30 Tage kostenfrei zu testen.