NFL-News: Spielt Kasim Edebali bald für die New England Patriots mit Tom Brady?

Kasim Edebali wurde Anfang September noch von den Chicago Bears entlassen, doch nun kann sich der Pass Rusher Hoffnungen auf eine neue Anstellung machen. Der Deutsche absolvierte am Freitag gemäß Medienberichten ein Workout bei den New England Patriots.

Das berichtet Mike Reiss von ESPN. Neben Edebali wurden am Freitag wohl auch Quarterback Connor Cook, Wide Receiver Devin Ross, Tight End Shane Wilmann und Pass Rusher Will Clarke getestet.

Ob Edebali den Sprung in den Kader der Patriots schaffen kann, ist noch völlig offen. Klar ist, dass das Team um Superstar Tom Brady im Moment alle 53 Kaderplätze vergeben hat, auch die Practice Squad umfasst die vollen zehn Mann. Es müsste also für Edebali ein anderer Spieler entlassen werden.

Edebali wurde 2014 nicht gedraftet, stand aber bei zahlreichen Teams in der NFL unter Vertrag (New Orleans Saints, Denver Broncos, Detroit Lions, Los Angeles Rams, Chicago Bears). In seiner Karriere gelangen dem Deutschen insgesamt 55 Tackles und 8 Sacks.