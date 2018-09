NFL: Seattle Seahawks: Doug Baldwin ist zurück - "fühle mich bereit"

Die Seattle Seahawks hatten bislang keine einfache Saison - erhalten jetzt aber wohl ihre wichtigste Waffe zurück: Wide Receiver Doug Baldwin meldete sich vor dem Spiel gegen die Arizona Cardinals am Sonntag nach überstandener Knieverletzung fit.

"Als jemand, der bisher in seiner Karriere nicht viele Spiele verpasst und zwischenzeitlich 89 Spiele in Folge absolviert hat, glaube ich, dass ich meinen Körper ganz gut kenne. In meinen Augen bin ich bereit", teilte Baldwin laut ESPN im Vorfeld des Division-Duells mit den Cardinals mit.

Gleichzeitig aber hatte der Receiver, der unter der Woche zumindest eingeschränkt trainieren konnte, auch eine Einschränkung parat: "Es ist die Entscheidung des Teams. Da spielen viele Dinge eine Rolle, unter anderem natürlich Vorsichtsmaßnahmen und die Frage, ob ich wirklich komplett fit bin, damit ich auch den Rest der Saison und nicht nur dieses eine Spiel absolvieren kann. Das verstehe ich."

Baldwin hatte nach seiner beim Saisonauftakt erlittenen Knieverletzung in dieser Woche erstmals wieder einige Einheiten mit dem Team absolvieren können. Intern arbeitet er offenbar schon an seinen Coaches: "Natürlich muss ich Coach Pete Carroll und jedem, der mich fragt, klar machen, wie sicher ich mir bin. Aber ich denke ihr wisst, dass ich hier keinen Quatsch erzähle, sondern ehrlich bin. Und das gleiche sage ich intern auch. Ich bin bereit, wir werden sehen, was passiert."