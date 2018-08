NFL im Livestream: Das Hall of Fame Game zwischen Bears und Ravens live sehen

Die Saison 2018 der NFL wirft ihre Schatten voraus. Zum Auftakt der Preseason steigt das alljährliche Hall of Fame Game in Canton/Ohio. In diesem Jahr treffen die Baltimore Ravens auf die Chicago Bears. Zu sehen ist das Spiel in Deutschland live auf DAZN (Freitag, ab 2 Uhr).

Das Tom Benson Hall of Fame Stadium ist einmal mehr der Austragungsort des Preseason-Auftakts der NFL. Zudem ist das Spiel der Beginn der Festivitäten in Canton, die schließlich mit der Aufnahme der Hall-of-Fame-Klasse von 2018 enden.

Für Zuschauer in Deutschland ist es das erste von insgesamt acht Preseason-Spielen, die live im Streaming-Portal DAZN zu sehen sein werden. Anschließend zeigt DAZN auch wieder alle Spiele aus der amerikanischen Primetime, ein Spiel um 19 Uhr sowie alle Spiele der Playoffs, den Pro Bowl sowie Super Bowl LIII live. Zudem bietet DAZN weiterhin einen Livestream des NFL Networks sowie von "NFL RedZone", der Live-Konferenz während der Regular Season, an.

Neben DAZN wird das Hall of Fame Game derweil auch via NFL Game Pass Europe verfügbar sein, dem offiziellen Streaming-Service der National Football League.

Hall of Fame Game: Lamar Jackson vor Debüt

Sportlich dürfen sich die Zuschauer auf den ersten Auftritt der Chicago Bears unter ihrem neuen Head Coach, Matt Nagy, freuen. Der wiederum bringt eine neue Offense mit, die vor allem dafür sorgen soll, Quarterback Mitch Trubisky in seinem zweiten Jahr besser in Szene zu setzen.

Auf der anderen Seite steht das Debüt von Rookie-Quarterback Lamar Jackson im Mittelpunkt. Speziell im ersten Spiel der Vorbereitung werden die Backups die Mehrzahl der Snaps erhalten. Das heißt, Jackson wird erstmals zeigen können, was er wirklich drauf hat.