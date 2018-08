Down, Set, Talk! Der NFL-Podcast: Preseason-Guide - Spieler und Spiele to Watch

Football ist endlich zurück! Der Auftakt der Preseason steht vor der Tür, und somit dreht sich in der neuen Down, Set, Talk!-Folge alles um die Spiele der kommenden Wochen: Auf welche Partien und auf welche Spieler sollte man besonders achten? Und: Welche Preseason-Grundregeln sollte man im Hinterkopf behalten?

SPOX-NFL-Redakteur Adrian Franke hat gemeinsam mit Moderator Christoph Kröger den Down, Set, Talk! Podcast gegründet. Dabei sollen wöchentliche Analysen und taktische Hintergründe genauso im Fokus stehen wie aktuelles Tagesgeschehen und auch Fantasy Football.

Nach acht Folgen ist die Offseason-Division-Serie abgeschlossen - wer eine Folge verpasst hat, wir haben uns in jeder Episode ganz einer Division gewidmet, die Zu- und Abgänge in der Free Agency und im Draft für die Teams diskutiert und über Stärken und Schwächen der Teams gesprochen. In der vergangenen Woche gab's dann die große Einordnung im Power Ranking.

Heute blicken wir auf die endlich startende Preseason: Welche Spieler, welche Teams und welche Duelle solltet ihr auf dem Zettel ganz oben haben? Und was gilt es generell zu beachten, wenn man sich mit der Preseason befasst?

Hier gibt's die aktuelle Folge auf iTunes, hier auf Spotify. Alle Folgen im Überblick findet ihr auch auf unserer Website!

NFL Podcast Down, Set, Talk! Folge 16 - Preseason Guide

Football is back! Zum Start der Preseason geben wir euch den großen Preseason Guide an die Hand: Worauf solltet ihr generell achten? Was ist wichtig, was kann in der Preseason vernachlässigt werden? Und welche Spiele sollte man sich im Kalender schon einmal vormerken?

Außerdem blicken wir ganz gezielt auf die Spieler, die besonders im Fokus stehen: Ist der Hype um Andrew Luck in diesem Jahr gerechtfertigt? Welcher Rookie-Quarterback wird als erstes spielen? Welche Rookie-Running-Backs sollte man im Auge behalten - und was wird eigentlich aus der Seahawks-Defense?

Das und mehr in der heutigen Folge. Viel Spaß!

Der Rundown von Folge 16 sieht so aus:

06:06 - Quick Question

10:01 - News

20:16 - Preseason: Genereller Guide

30:45 - Preseason: Player to Watch

1:11:45 - Preseason: Spiele to Watch

Down, Set, Talk! Nachklapp: Hier findet ihr uns