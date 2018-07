NFL News - Holdout: Aaron Donald bleibt vom Training Camp der Los Angeles Rams fern

MLB Live Yankees @ Rays MLB Live Dodgers @ Phillies MLB Red Sox @ Orioles MLB White Sox @ Angels MLB White Sox @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Athletics @ Rangers MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Blue Jays @ White Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Royals @ Yankees MLB Twins @ Red Sox MLB Mariners @ Angels MLB Cubs @ Cardinals MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Blue Jays @ Athletics MLB Brewers @ Dodgers MLB Orioles @ Yankees MLB Angels @ Rays MLB Phillies @ Red Sox MLB Indians @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Angels @ Rays MLB Royals @ White Sox MLB Angels @ Rays MLB Yankees @ Red Sox NFL Bears @ Ravens MLB Padres @ Cubs MLB Brewers @ Dodgers MLB Padres @ Cubs MLB Angels @ Indians MLB Yankees @ Red Sox MLB Astros @ Dodgers NBA Team Africa -

Wie erwartet ist Aaron Donald dem Training Camp der Los Angeles Rams fern geblieben. Der Superstar der Franchise wartet sehnsüchtig auf eine Vertragsverlängerung, während die Franchise kürzlich erst zwei andere Stars teuer gebunden hat.

Das Training Camp der Rams startete heute und Defensive Tackle Donald war nicht mit dabei. Dies bestätigte das Team. Damit bestätigen sich die Erwartungen, dass Donald zum zweiten Mal in Folge in den Streik tritt. Der Star wird in der 2018er-Saison weniger als 7 Millionen Dollar verdienen.

Donald geht in das letzte Jahr seines Rookie-Vertrages und müsste entsprechend seiner Leistungen der vergangenen Jahre einen absoluten Top-Vertrag unter den Defensive Linemen erhalten. In vier Spielzeiten sammelte er nie weniger als 8 Sacks. 2017 waren es 11 in 14 Spielen.

Die Rams arbeiten nach den Aussagen von Geschäftsführer Les Snead an einer Verlängerung und "wollen Aaron das zahlen was er verdient und ihn auch langfristig zu einem Ram machen", doch sei die Situation "kompliziert". L.A. investierte zuletzt viel Geld vür Verlängerung und die Verpflichtungen neuer Spieler.

Auf der defensiven Seite wurde viel Geld für Ndamukong Suh, Aqib Talib und Marcus Peters investiert, während Offensiv-Stars wie Todd Gurley und Brandin Cooks gänzlich neue Arbeitspapiere zu glänzenden Konditionen erhalten haben.

Für Donald werden diese Handlungen des Front Offices kaum nachzuvollziehen sein, doch stellt sich sein Holdout in diesem Jahr problematisch dar. Erscheint er nicht mindestens einen Monat vor dem offiziellen Saisonstart bei seinem Team, so verschiebt sich seine Free Agency nach Regel um ein weiteres Jahr nach hinten.