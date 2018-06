New York Giants: General Manager Gettleman an Lymphdrüsenkrebs erkrankt

MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3) NBA Warriors @ Cavaliers (Spiel 3 -

Dave Gettleman ist an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Das teilte der General Manager der New York Giants am Dienstag in einem Statement der Franchise mit.

"Vor Kurzem habe ich mich einer jährlichen Vorsorgeuntersuchung unterzogen, bei der sich herausgestellt hat, dass ich Lymphdrüsenkrebs habe", wird Gettleman in der Pressemitteilung der Giants zitiert. In der vergangenen Woche habe er sich weiteren Tests unterzogen und die Behandlung werde in "sehr naher Zukunft" beginnnen.

"Die Prognose der Ärzte ist positiv, also bin ich es auch", ergänzte Gettleman, der in seine erste Saison als General Manager der Giants geht. Er werde so lange und so oft es die Behandlung zulasse arbeiten und wieder im Vollbesitz seiner Kräfte zurückkommen.

Gettleman kehrte im Dezember 2017 zu den Giants zurück, nachdem er vier Jahre lang die Geschicke der Carolina Panthers als General Manager geleitet hatte. In New York bekleidete er zuvor 15 Jahre unterschiedliche Positionen und war unter anderem als Kader-Analyst tätig.