Cleveland Browns verpflichten Super-Bowl-Champion Mychal Kendricks

Die Cleveland Browns haben Linebacker Mychal Kendricks unter Vertrag genommen. Der 27-Jährige war am 1. Juni erst von den Philadelphia Eagles entlassen worden.

Bei den Browns erhält Kendricks nach Angaben von NFL-Insider Ian Rapoport einen Vertrag über ein Jahr. In Ohio soll er die Linebacker-Rotation um Joe Schobert, Jamie Collins und Christian Kirksey unterstützen.

Die Eagles, von denen Kendricks 2012 in der zweiten Runde gedraftet wurde, sparten durch den Cut nach dem 1. Juni sechs Millionen Dollar an Cap Space.

In sechs Jahren beim amtierenden Super-Bowl-Champion startete Kendricks in 74 von 85 Spielen. In diesen zeichnete er für 459 Tackles, 14 Sacks, sechs forced Fumbles sowie drei Interceptions verantwortlich.