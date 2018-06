NFL: Dallas Cowboys: David Irving für vier Spiele gesperrt

MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Indians MLB Cubs @ Cardinals MLB Nationals @ Blue Jays MLB Rays @ Yankees MLB Angels @ Athletics MLB Red Sox @ Mariners MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Rangers @ Royals MLB Diamondbacks @ Angels MLB Mariners @ Yankees MLB Dodgers @ Cubs MLB Red Sox @ Twins MLB Diamondbacks @ Angels MLB White Sox @ Indians MLB Dodgers @ Cubs MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins MLB Mariners @ Yankees MLB Red Sox @ Twins NBA NBA Draft 2018 MLB Cubs @ Reds MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Rangers @ Twins MLB Cubs @ Reds MLB Yankees @ Rays MLB Blue Jays @ Angels MLB Yankees @ Rays MLB Phillies @ Nationals MLB Rangers @ Twins MLB Blue Jays @ Angels MLB Angels @ Royals MLB Mariners @ Orioles MLB Yankees @ Phillies MLB Cubs @ Dogers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Blue Jays @ Astros MLB Cubs @ Dodgers MLB Yankees @ Phillies MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Dodgers MLB Astros @ Rays MLB Angels @ Red Sox MLB Twins @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Angels @ Orioles

Die Dallas Cowboys müssen den Start der kommenden Saison ohne einen ihrer Defense-Starter bestreiten: David Irving wurde für die ersten vier Spiele der Regular Season gesperrt.

Das vermeldete NFL-Network-Insider Ian Rapoport am späten Freitagabend. Demnach hat der Pass-Rusher gegen die NFL-Regeln bezüglich verbotener Substanzen verstoßen. Die Cowboys bestätigten die Sperre wenig später.

Irving darf jetzt zwar an allen Trainingseinheiten und auch an den Preseason-Spielen teilnehmen. In den aktiven Kader darf er danach aber erst am 1. Oktober zurückkehren.

Der 24-Jährige war bereits für die ersten vier Spiele der vergangenen Saison suspendiert, weil er bei einem Test auf leistungssteigernde Mittel aufgefallen war. Darüber hinaus hatte er mit dem Vorwurf der häuslichen Gewalt zu kämpfen, dieser Fall ist inzwischen zu den Akten gelegt.

Irving zeigte 2017 phasenweise sehr vielversprechende Ansätze, in acht Spielen gelangen ihm sieben Sacks - ehe die Saison für ihn aufgrund einer Gehirnerschütterung vorzeitig beendet war. In der ohnehin dünn besetzten Defensive Line der Cowboys wird jetzt noch mehr auf den Schultern von DeMarcus Lawrence liegen.

David Irvings NFL-Statistiken: